دبي تعزز جاذبيتها للسياح البريطانيين مع عودة رحلات الخليج

تواصل دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات المفضلة للسياح البريطانيين، بفضل ما توفره من بنية سياحية متطورة، واتصال جوي واسع، وتجربة تجمع بين الفخامة وأسلوب الحياة العصري على مدار العام، ما يجعلها خياراً ثابتاً في خطط السفر الطويلة والقصيرة على حد سواء.

وفي هذا السياق، شهدت حركة السفر بين المملكة المتحدة ودول الخليج، وعلى رأسها دبي، انتعاشاً ملحوظاً، بعد مرور نحو 110 أيام على تطورات مرتبطة بتسهيل حركة السفر، حيث أعلنت الحكومة البريطانية رفع تحذيرات السفر السابقة عن عدد من دول المنطقة، بما في ذلك الإمارات والبحرين والكويت وقطر وأجزاء من السعودية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن القرار يعني عملياً إعادة فتح المجال أمام البرامج السياحية نحو الشرق الأوسط، وعودة الوجهات الخليجية، وفي مقدمتها دبي، إلى منظومة الحجوزات السياحية البريطانية، مع استمرار الإشارة إلى أن الأوضاع الإقليمية قد تظل قابلة للتغير السريع.

وبموجب هذا التحديث، بات بإمكان شركات السياحة البريطانية إعادة تسويق الرحلات إلى وجهات مثل دبي، والتي تخضع لحماية برنامج «أتول» (ATOL)، ما يوفر مظلة حماية مالية للمسافرين في حال إلغاء الرحلات أو توقفها.

كما استعاد المسافرون البريطانيون تغطيتهم التأمينية التقليدية للرحلات إلى المنطقة، بعد أن كانت التحذيرات السابقة قد أثرت على صلاحية العديد من وثائق التأمين، بما في ذلك حالات العبور «الترانزيت» عبر مطارات الخليج دون مغادرة صالات السفر.

في المقابل، أوضحت التقارير أن تعديل النصائح الحكومية قد ينعكس على بعض حقوق الإلغاء المجاني للرحلات، ما يستدعي من المسافرين مراجعة شروط الحجز والتأمين بعناية.

وعلى صعيد قطاع الطيران، أشار تقرير صحيفة «التايمز» إلى أن حركة الربط الجوي بين بريطانيا والخليج تشهد نشاطاً قوياً، حيث تسيّر «طيران الإمارات» نحو 20 رحلة يومياً بين دبي والمملكة المتحدة، فيما تشغل الخطوط الجوية القطرية نحو 14 رحلة يومياً عبر الدوحة، وتدير «الاتحاد للطيران» ثماني رحلات إلى أبوظبي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التحسن في حركة السفر في إعادة التوازن لأسعار الرحلات بين أوروبا وآسيا، التي شهدت ارتفاعات حادة خلال الفترة الماضية نتيجة تغير مسارات السفر وتجنب بعض الأجواء الإقليمية.

ورغم هذا الانتعاش، تشير التوقعات إلى أن الطلب السياحي على السفر الفوري إلى منطقة الخليج قد يبقى تدريجياً، في وقت يظل فيه موسم الذروة التقليدي مرتبطاً بفصل الشتاء، ولا سيما عطلات أكتوبر وعيد الميلاد، كما يواصل القطاع الفندقي في دبي إعادة ضبط وتيرة التشغيل، حيث تلجأ الفنادق إلى عروض ترويجية لدعم معدلات الإشغال.

ورغم التحديات المؤقتة، تؤكد المؤشرات أن دبي ما زالت تحتفظ بجاذبيتها القوية لدى السوق البريطانية، مستفيدة من سمعتها وجهة عالمية للترفيه والتسوق والضيافة، ما يعزز التوقعات بعودة تدريجية قوية لحركة السياحة خلال المواسم المقبلة.