«إعمار العقارية» توزع 100 % من رأس المال كأرباح لعام 2024

اعتمد مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية» سياسة طويلة الأجل لتوزيع الأرباح على المساهمين، آخذاً في الاعتبار التدفقات النقدية التي توفرها الشركة، وإنه بناء على التوقعات الحالية للتدفقات النقدية التشغيلية، تعتزم الشركة توزيع أرباح 100 % من رأسمال الشركة عن العام 2024 والأعوام القليلة التالية.

ويبلغ رأسمال الشركة 8.83 مليارات درهم، والقيمة الاسمية للسهم 1.00 درهم.

وبحسب إفصاح الشركة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس 13 ديسمبر 2024 بالمقر الرئيسي للشركة في مجمع دبي هيلز استيت للأعمال، فقد تمت الموافقة أيضاً على موازنة الشركة للعام 2025.

كما وافق المجلس على مقترح تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2025 والتوصية بالموافقة عليه من قبل مساهمي الشركة في الاجتماع السنوي.

وقال محمّد العبار، مؤسّس شركة إعمار العقارية: «لطالما ارتكز نهجنا في إعمار إلى تقديم قيمة استثنائية لمساهمينا، وتوزيع نسبة 100 % من رأس المال كأرباح لهذا العام إنما هو انعكاس مباشر لهذا الالتزام.

نحن فخورون بتحقيق عوائد لمستثمرينا الأوائل بما يعادل أربعة أضعاف استثماراتهم، وهذا الإنجاز يعكس ثقة المساهمين في رؤيتنا وتركيزنا الدائم على الابتكار، والتميّز التشغيلي، وتقديم مشروعات راقية تضيف قيمة للحياة وتعزّز مكانة دبي عالمياً».

وأعلنت «إعمار العقارية» عن قرارها بتوزيع 100 % من رأس مالها كأرباح للمساهمين عن العام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 8.8 مليارات درهم (2.4 مليار دولار).

وقالت الشركة في بيان إن هذا القرار يُجسّد التزام الشركة الراسخ بتعظيم قيمة استثمارات المساهمين، كما يعكس أداءها المالي القوي من خلال مضاعفة الأرباح المدفوعة في عام 2023 التي بلغت 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، ما يُبرز النمو اللافت الذي تحقّقه الشركة.

وتابع البيان: «يمثّل توزيع الأرباح لهذا العام خطوة بارزة في مسيرة إعمار، حيث أسهم في رفع القيمة الإجمالية للاستثمارات الأولية لتصل إلى حوالي أربعة أضعاف منذ تأسيس الشركة.

ويُظهر هذا الإنجاز قدرة الشركة المستمرّة على تحقيق عوائد متميّزة، مع الحفاظ على استراتيجيتها القائمة على الابتكار والنمو المستدام».

وشهد عام 2024 أداءً قوياً لإعمار العقارية، إذ حقّقت مبيعات قياسية، ما يؤكد دورها المحوريّ في دعم قطاع العقارات والاقتصاد في دبي.

وقالت الشركة: «تأتي إنجازات إعمار بالتكامل مع رؤية دبي المستقبلية وبالتوازي مع سياساتها الطموحة، والتي تهدف إلى تأسيس بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتشجيع التنمية المستدامة.

كما تعكس مسيرة الشركة التزام الإمارة بدعم الابتكار، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والتقدّم الاقتصادي».