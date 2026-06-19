«مالية دبي» تستعرض أحدث التوجهات العالمية في الابتكار المالي

عبد الرحمن آل صالح:

الارتقاء بمنظومة الإدارة المالية الحكومية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل

أعلنت مالية دبي عن نجاح أعمال «منتدى دبي للابتكار واستشراف المستقبل في الإدارة المالية»، الذي أقيم بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والخبراء والمتخصصين في مجالات الإدارة المالية والابتكار وصنع السياسات المستقبلية، من الحكومة والقطاع الأكاديمي.

وشكّل المنتدى منصة معرفية وحوارية لاستعراض أحدث الممارسات والتوجهات العالمية في الابتكار المالي واستشراف المستقبل، ودورهما في تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، ودعم جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة المتغيرات المتسارعة.

التحولات المتسارعة

وأكد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن المنتدى يجسد التزام الدائرة بترسيخ ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل في العمل الحكومي، بما ينسجم مع طموحات القيادة الرشيدة للارتقاء بمنظومة الإدارة المالية الحكومية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، مشيراً إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجالات الاقتصادية والتقنية تفرض على القطاع المالي الحكومي تبني نهج أكثر مرونة واستباقية في التخطيط وصناعة القرار.

وقال معاليه في كلمة له أمام المنتدى إن تطوير منظومة الإدارة المالية لم يعد يقتصر على تحديث الأدوات والإجراءات، بل أصبح يتطلب إعادة التفكير في نماذج العمل، وتبني حلول مبتكرة تعزز الكفاءة وترتقي بجودة الخدمات، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز جاهزية الحكومات للمستقبل، موضحاً أن استشراف المستقبل «بات ضرورة حتمية لضمان قدرة المؤسسات الحكومية على مواجهة التحديات واقتناص الفرص وبناء سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف».

وأضاف: «يمثل المنتدى منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الابتكار المالي واستشراف المستقبل، بما يسهم في تطوير منظومة مالية حكومية أكثر ابتكاراً واستدامة، تعزز تنافسية دبي وتواكب تطلعاتها المستقبلية».

القدرات البشرية

من ناحيته، أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن المنتدى يجسد أهمية التكامل بين تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات البشرية، باعتبارهما عنصرين متلازمين في تعزيز جاهزية المؤسسات للمستقبل.

وأشار إلى أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تجعل من الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكفاءات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتفكير الاستشرافي، ضرورة أساسية لضمان استدامة الأداء الحكومي ورفع كفاءته ومرونته.

وأكد أن مشاركة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في المنتدى تأتي انطلاقاً من حرصها على دعم المبادرات والمنصات المعرفية التي تسهم في تبادل الخبرات، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير نماذج عمل حكومية أكثر قدرة على التكيف وصناعة الفرص، بما ينسجم مع رؤية دبي وتوجهاتها المستقبلية الطموحة.

نهج استباقي

وأكد عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن الابتكار واستشراف المستقبل «عنصران أساسيان» في تطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية، وتمكينها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، قائلاً إن المرحلة المقبلة «تتطلب تبني نهج أكثر استباقية في التخطيط المالي وإعداد الموازنات الحكومية، يرتكز على توظيف البيانات والتحليلات المستقبلية والسيناريوهات المتعددة لدعم صناعة القرار وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد».

وأضاف: «أصبحت الموازنات الحكومية أداة استراتيجية لدعم الأولويات التنموية وتحقيق الأثر المستدام، لذلك يسهم تعزيز التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية واستشراف المستقبل في بناء نموذج حكومي أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، ويعزز جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية بكفاءة وفاعلية، بما يدعم استدامة المالية العامة ويواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والرؤية بعيدة الأمد للإمارة».

القدرة على التكيف

ويعكس منتدى دبي للابتكار واستشراف المستقبل في الإدارة المالية التوجه نحو ترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر جاهزية ومرونة وقدرة على استباق المتغيرات المستقبلية، وفق ما أكدت فاطمة بطي السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في مالية دبي، والتي أشارت إلى ما يشهده العالم من تحولات متسارعة في المجالات الاقتصادية والتقنية، تتطلب من الجهات الحكومية تطوير نماذج عمل أكثر مرونة وابتكاراً، تكون قادرة على التكيف مع المتغيرات واستثمار الفرص الناشئة.

وأضافت: «لم يعد مستقبل الإدارة المالية الحكومية يقتصر على إدارة الموارد بكفاءة، بل أصبح يرتبط بقدرة المؤسسات على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة والرؤى المستقبلية في دعم القرار وصناعة السياسات، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الإدارة الحكومية الحديثة».

وشهد المنتدى عقد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، تناولت موضوعات محورية شملت توظيف الاستشراف في صنع السياسات واتخاذ القرار، ومستقبل الإدارة المالية الحكومية، والابتكار المالي والتقنيات الحديثة، بجانب دور البيانات الضخمة والسيناريوهات المستقبلية في تعزيز كفاءة القرار الحكومي ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية.

نماذج مرنة

وسلّطت جلسة أقيمت بعنوان «الاستشراف وصنع السياسات واتخاذ القرار» الضوء على أهمية دمج أدوات الاستشراف ضمن دورة التخطيط وصناعة السياسات العامة، وناقشت آليات بناء نماذج حوكمة مرنة تدعم استدامة العمل الحكومي وقدرته على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية في مجال التفكير الاستشرافي. وشارك في الجلسة كل من العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، المدير العام لمركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، والدكتور خالد خواجة، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي، والدكتورة هبة شحادة، مدير أبحاث استشراف المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل.

كما ناقشت جلسة أخرى بعنوان «الابتكار المالي في حكومة دبي: من الرؤية إلى التنفيذ» أحدث التوجهات في التقنيات المالية ودورها في تطوير الأداء الحكومي، وذلك بمشاركة كل من أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، وراشد عبيد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، والدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي.