دبي تطلق أول عقد ذهب فوري خليجياً الإثنين المقبل

يجمع التداول عبر منصة البورصة والمقاصة المركزية والتسوية الفعلية في إطار تنظيمي واحد

يستند إلى ذهب زنة 1 كيلوغرام وفق معيار الإمارات للتسليم الجيد

العقد يوفر تسوية بالدرهم الإماراتي في اليوم نفسه عبر شبكة خزائن معتمدة

30% نمو تداولات «دبي للسلع» 2025 إلى 2.04 مليون عقد

تعتزم بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) إطلاق عقد الذهب الفوري بتسوية في اليوم نفسه (T+0) الإثنين المقبل، ويمثل هذا العقد أول منتج ذهب فوري بتسوية فعلية في اليوم نفسه على بورصة منظمة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبذلك تنضم دبي إلى عدد محدود من الأسواق العالمية التي توفر هذه الآلية، وسيكون العقد متاحاً للتداول على بورصة دبي للذهب والسلع اعتباراً من 22 الجاري.

وتهدف البورصة من خلال العقد إلى تلبية الطلب المتزايد على تسوية أسرع، ويقين أعلى في الأسعار، وكفاءة تشغيلية أكبر في تداول الذهب الفعلي. ويجمع المنتج، ضمن إطار واحد، تنفيذ الصفقات على منصة البورصة، ومقاصة الطرف المقابل المركزي، والتسوية الفعلية، ليمنح المشاركين في السوق بديلاً منظماً عن التعاملات التقليدية خارج البورصة.

وتكتسب الخطوة أهميتها مع تغيّر احتياجات أسواق السبائك العالمية، إذ يبحث المشاركون عن آليات تسوية تواكب سرعة تداول الذهب الفعلي. وتواصل منتجات كثيرة متداولة في البورصات الاعتماد على دورات تسوية تمتد إلى اليوم التالي أو أكثر. أما العقد الجديد فيتيح للمشاركين تنفيذ صفقات الذهب الفعلي ومقاصتها وتسويتها في اليوم نفسه، بما يقلل التعقيدات التشغيلية ويحسن توظيف رأس المال.

ويستند عقد الذهب الفوري «T+0» إلى ذهب زنة 1 كيلوغرام وفق معيار الإمارات للتسليم الجيد، وتكون تسويته بالدرهم الإماراتي. وتخضع جميع المعاملات لمقاصة شركة دبي لمقاصة السلع (DCCC)، بما يتيح إدارة مخاطر الطرف المقابل ويعزز يقين التسوية، فيما ينفذ التسليم الفعلي من خلال شبكة خزائن معتمدة.

تدفقات السبائك

وقال أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «تعد دبي أحد أبرز المراكز العالمية لتجارة الذهب الفعلي، إذ تنتقل من خلالها تدفقات مهمة من السبائك بين الشرق والغرب. ومع اتساع حجم السوق، يحتاج المشاركون بصورة متزايدة إلى آليات سريعة وفعالة وشفافة لتداول الذهب الفعلي وتسويته».

ويشكل إطلاق عقد الذهب الفوري «T+0» من بورصة دبي للذهب والسلع خطوة مهمة لتعزيز بنية سوق الذهب في دبي. ويجمع العقد التداول على منصة البورصة، والمقاصة المركزية، والتسوية الفعلية في اليوم نفسه ضمن إطار منظم، ليمنح المشاركين يقيناً سعرياً أوضح، وكفاءة تشغيلية ملموسة، ووصولاً مباشراً بمنظومة التسليم المادي. كما يعزز هذا العقد مكانة دبي في قلب سوق الذهب العالمية، ويدعم السيولة، ويرفع جودة اكتشاف الأسعار، ويمهد لإرساء معيار موثوق للذهب الفعلي في دولة الإمارات».

معادن ثمينة

وتستكمل البورصة بهذا الإطلاق مسار تطوير بنيتها السوقية بما يستجيب لاحتياجات قطاع المعادن الثمينة، ويوسع المنتج الجديد محفظة المعادن الثمينة في البورصة من خلال أداة مرتبطة مباشرة بالتسوية الفعلية، بما يؤكد دورها في توفير بنية سوقية منظمة وشفافة وفعالة.

ويخاطب العقد بصورة خاصة تجار السبائك والمصافي والوسطاء وأعضاء المقاصة والمؤسسات المشاركة في السوق. وبفضل ارتباطه بشبكة خزائن معتمدة، يربط العقد بشكل مباشر بين نشاط التداول والتسوية الفعلية، ويقلل التعقيدات المرتبطة بدورات التسوية التقليدية.

وتأتي الخطوة استكمالاً للأداء القوي الذي سجلته بورصة دبي للذهب والسلع فقد ارتفع إجمالي أحجام التداول 2025 بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 2.048.556 عقداً، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقود المتداولة 46.96 مليار دولار، كما ارتفع متوسط أحجام التداول اليومية إلى 7.940 عقداً، وبلغ متوسط المراكز المفتوحة 13.015 عقداً، بما يعكس استمرار عمق أسواق البورصة ومرونتها.