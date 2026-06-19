طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى غانا بـ4 رحلات جديدة أسبوعياً

أعلنت طيران الإمارات، عن تعزيز عملياتها في غانا بإضافة 4 رحلات جديدة أسبوعياً بين دبي وأكرا اعتباراً من 12 يوليو 2026، في خطوة تؤكد التزامها طويل الأمد بالسوق الغانية ودعمها للطلب المتنامي على السفر وتعزيز الربط الجوي مع أنحاء العالم.

وستضاف الرحلات الجديدة إلى الخدمة اليومية الحالية التي تشغلها الناقلة، استجابة للنمو المستمر في الطلب على السفر من وإلى أكرا، والتي تشهد معدلات إشغال مرتفعة على مدار العام. واعتباراً من 12 يوليو، ستغادر الرحلة «إي كيه 789» من دبي 03:30 صباحاً لتصل إلى أكرا الساعة 07:40 صباحاً، فيما تغادر رحلة العودة «إي كيه 790» الساعة 10:25 صباحاً لتصل دبي 10:40 مساءً أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، وستشغل هذه الرحلات بطائرات البوينج 777-300ER.

وتتماشى مواعيد الرحلات الجديدة مع خيارات رحلات الربط للمسافرين من أكرا إلى مجموعة من أبرز المراكز الاقتصادية والسياحية حول العالم، بما في ذلك بكين وسيؤول وسيدني وبيرث ومومباي وسنغافورة ونيويورك وجدة. كما ستوفر الخدمة الجديدة خيارات أكثر ملاءمة للمسافرين القادمين إلى أكرا عبر دبي من مدن رئيسية مثل دلهي وبوسطن ولوس أنجلوس، إضافة إلى العديد من الوجهات في ألمانيا والمملكة المتحدة.

وقال سالم المناع، مدير طيران الإمارات في غانا: «على مدى أكثر من عقدين، تفخر طيران الإمارات بدورها في ربط غانا بالعالم. ويعكس إطلاق هذه الرحلات الإضافية ثقتنا المستمرة بالسوق الغانية والتزامنا بدعم احتياجاتها المتنامية في مجال السفر. وإلى جانب توفير مزيد من المرونة والخيارات لعملائنا، ستسهم هذه الخطوة في تعزيز الروابط التجارية والسياحية والاستثمارية بين غانا والأسواق الرئيسية ضمن شبكتنا العالمية، كما ستدعم النمو المتواصل لقطاع الطيران في البلاد. ومن خلال دبي، سيتمكن المسافرون من الوصول بسهولة إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم، فيما ستتاح للزوار من مختلف الدول فرص أكبر لاكتشاف ما تزخر به غانا من مقومات وتجارب مميزة».

ومع تشغيل الرحلات الإضافية، سترفع طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى غانا إلى 11 رحلة أسبوعياً، جميعها بطائرات البوينج 777-300ER عريضة البدن، التي توفر 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ بالكامل في درجة الأعمال، و304 مقاعد رحبة في الدرجة السياحية.

وسيستفيد المسافرون من وإلى غانا من الخدمات الحائزة جوائز عالمية التي تقدمها طيران الإمارات على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك قوائم الطعام المستوحاة من نكهات المنطقة، والمشروبات المجانية، ونظام الترفيه الجوي ice الذي يوفر ما يصل إلى 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب بأكثر من 40 لغة، تشمل الأفلام العالمية والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية، إلى جانب مجموعة من المحتوى الغاني.

شحن جوي

وإلى جانب خدمات نقل الركاب، ستسهم الرحلات الإضافية في تعزيز حركة الشحن الجوي من أكرا وإليها وعبر دبي من خلال الإمارات للشحن الجوي. وبالاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة لسلسلة التبريد، تنقل الإمارات للشحن الجوي كميات كبيرة من الفواكه الطازجة المقطوفة من غانا إلى وجهات أوروبية رئيسية مثل براغ وزيورخ، إضافة إلى شحنات الإلكترونيات والمنسوجات والمنتجات الدوائية. كما ستوفر السعة الإضافية للشحن في الاتجاهين دعماً إضافياً للاقتصاد الغاني، وتمكن الشركات المحلية من الوصول إلى عملائها حول العالم بسرعة وكفاءة وموثوقية أكبر.

وتخدم طيران الإمارات السوق الغانية منذ أكثر من 20 عاماً، حيث تربط أكرا بشبكتها العالمية الواسعة عبر دبي. وتوفر الناقلة مجموعة متكاملة من الخدمات عبر الدرجات الثلاث: السياحية، والأعمال، والأولى، مدعومة بنظام الترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية وخدمات الضيافة التي تشتهر بها الناقلة.

حلول سهلة

وفي إطار التزامها المستمر بالسوق الغانية، افتتحت طيران الإمارات عام 2025 متجراً مخصصاً لخدمات السفر في أكرا، وهو الأول من نوعه في غرب أفريقيا، بهدف توفير حلول سفر أكثر سهولة وتخصيصاً للعملاء.

كما تواصل الناقلة إطلاق مبادراتها العالمية في السوق المحلية، بما في ذلك برنامج تجربة السفر التحضيرية، الذي يعكس التزامها بجعل السفر أكثر سهولة وشمولاً للمسافرين من أصحاب الاحتياجات المتنوعة.