«فلاي دبي» تفوز بجائزة أفضل ناقلة للربط الجوي في الشرق الأوسط

فازت فلاي دبي بجائزة «أفضل شركة طيران من حيث الربط الجوي في الشرق الأوسط» للمرة الثالثة في حفل جوائز بزنس ترافيلرز الشرق الأوسط 2026.

حضر حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي كل من محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات وسلسلة التوريد في فلاي دبي، ومحمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في فلاي دبي.

وفازت الناقلة بهذه الجائزة، والتي يتم اختيار الفائز بها عن طريق تصويت الجمهور وقراء المجلة، تقديراً لمرونة الشركة التي عززتها استراتيجية النمو الطموحة في الناقلة ودورها في تسهيل حركة التجارة والسياحة وتوفير خيارات سفر أكثر ملاءمة من وإلى دبي.

وقال محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات وسلسلة التوريد في فلاي دبي: «يسعدنا حصولنا على جائزة «أفضل شركة طيران من حيث الربط الجوي في الشرق الأوسط للمرة الثالثة. منذ عام 2009، ونحن ملتزمون بفتح أسواق جديدة، وتعزيز الربط الجوي، وتسهيل حركة التجارة والسياحة عبر شبكتنا انطلاقاً من مقرنا الرئيس في دبي. وقد مكننا نهجنا المرن الذي يركز على العملاء من توسيع شبكتنا بنجاح وافتتاح أكثر من 100 وجهة لم تكن تربطها سابقاً رحلات جوية مباشرة بدبي. ومع استمرارنا في تطوير عملياتنا، نواصل التركيز على تزويد عملائنا بخيارات سفر أوسع، مع دعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران».

وأعلنت الناقلة أخيراً عن بدء رحلاتها إلى مدينة بنغازي في ليبيا من 17 يونيو بمعدل 3 رحلات أسبوعياً، بالإضافة إلى رحلاتها اليومية إلى بانكوك في تايلاند اعتباراً من 01 يوليو، وإلى بوكارا في نيبال اعتباراً من 23 سبتمبر 2026.

وخلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2026، تشغل فلاي دبي شبكة رحلاتها الصيفية الموسمية التي تشمل العلمين وأنطاليا، إلى جانب وجهات سياحية شهيرة مثل باتومي، ودوبروفنيك، وميكونوس، وأولبيا، وسانتوريني، وطرابزون.

وتشغل الناقلة رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة، يخدمها أسطول حديث وفاعل من طائرات بوينغ 737.