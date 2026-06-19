غرفة رأس الخيمة توقع اتفاقية تعاون مع معرض الصين الدولي بـ غوانغزو

وقعت غرفة رأس الخيمة ومكتب معرض الصين الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتابع لدائرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بمقاطعة غوانغزو بالصين، اتفاقية تعاون على هامش مشاركة الغرفة بمنتدى AIM Talks بمدينة غوانغزو بالصين، إحدى أهم مراكز الابتكار الصناعي والتجارة العالمية في العالم، بحضور محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ووقع الاتفاقية من جانب الغرفة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة، ومن الجانب الصيني مدير ورئيس المعرض جيانغ شينغجون، بحضور قيادات ومسؤولي المعرض.

وتأتي الاتفاقية لتوثيق العلاقات وتعزيز روابط التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، بين أصحاب الأعمال في إمارة رأس الخيمة والصين، وتتضمن تبادل المعلومات وتنظيم الوفود، للمشاركة في المعارض والفعاليات التي تنظم من قبل كلا الطرفين، وتسهيل تحقيق المصالح المتبادلة بينهما بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأكد الدكتور راشد النعيمي، حرص الغرفة على تطوير آليات العمل الاقتصادي المشترك، بين الغرفة ومكتب معرض الصين الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية، وتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة في كلا السوقين، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة.

وأضاف تلتزم غرفة رأس الخيمة، بدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لإمارة رأس الخيمة وترسيخ مكانتها وسمعتها وجهة مفضلة للاستثمار.