«غرف دبي» تبحث الفرص التجارية والاستثمارية مع أونتاريو الكندية

بحثت غرف دبي خلال سلسلة من الاجتماعات في مدينة تورونتو سبل تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين دبي ومقاطعة أونتاريو الكندية، واستكشاف فرص دعم الشركات الكندية الراغبة في التوسع إلى دبي وأسواق المنطقة، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمارات المؤسسية وتنمية الأعمال الدولية.

وشارك معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في الاجتماعات التي عقدها وفد الغرف مع عدد من أبرز المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكندية، وشملت مؤسسة «تورونتو جلوبال»، وغرفة تجارة مقاطعة أونتاريو، ومجلس التجارة لمنطقة تورونتو، ومعهد «فكتور» للذكاء الاصطناعي، وصندوق معاشات المعلمين في أونتاريو.

وجهة للشركات

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري: «تواصل دبي ترسيخ دورها محوراً عالمياً للتجارة والاستثمار، ووجهة مفضلة للشركات الطامحة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. وانطلاقاً من أهمية الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، نحرص على الارتقاء بمستوى التعاون مع كندا وتوسيع مجالات العمل المشترك في القطاعات ذات الأولوية المستقبلية، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز تدفقات التجارة الثنائية، وترسيخ شراكة اقتصادية أكثر عمقاً واستدامة بين دبي وكندا».

توسع الشركات

وشملت الاجتماعات لقاءً مع ستيفين لوند، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تورونتو جلوبال»، وهي الجهة المعنية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات الدولية إلى منطقة تورونتو، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال جذب الاستثمارات الدولية، وآليات دعم الشركات الكندية للاستفادة من البيئة الاستثمارية التنافسية التي توفرها دبي، إلى جانب بحث فرص التعاون ضمن البرامج والمبادرات الرامية إلى تسريع التوسع الدولي للشركات وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

كما عقد وفد غرف دبي اجتماعاً مع مارلين هوريك، رئيسة مجلس إدارة غرفة تجارة مقاطعة أونتاريو، التي تمثل أكثر من 60 ألف شركة وتعد أكبر غرفة تجارة إقليمية في كندا. وركز الاجتماع على استكشاف فرص التعاون المشترك لدعم أعضاء الغرفة الراغبين في تنويع أسواقهم الدولية، واستعراض الخدمات والحلول التي توفرها دبي للشركات الساعية إلى التوسع في أسواق المنطقة، إضافة إلى بحث آفاق تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في دبي ومقاطعة أونتاريو.

بوابة إقليمية

وعقد الوفد أيضاً اجتماعاً مع جايلز غيرسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجلس التجارة لمنطقة تورونتو، والذي يعتبر بمثابة غرفة التجارة لمنطقة تورنتو التي تتمتع بأكبر اقتصاد على مستوى المناطق الكندية.

وتناول اللقاء فرص تعزيز الروابط التجارية بين دبي ومنطقة تورونتو، وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة من دبي وتورنتو إلى الأسواق الجديدة، والاستفادة من مكانة دبي كبوابة للأسواق الإقليمية وتورونتو كمركز رئيسي للوصول إلى أسواق أمريكا الشمالية، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة وتطوير المدن الذكية.

والتقى وفد غرف دبي كذلك مع جليندا كريسب، الرئيسة التنفيذية لمعهد «فكتور»، أحد أبرز المعاهد العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وناقش الجانبان فرص التعاون مع مراكز الأبحاث والمؤسسات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في دبي، واستكشاف آليات دعم الشركات في تبني التقنيات المتقدمة وتعزيز الابتكار المسؤول، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.

المقومات الاستثمارية

وخلال اجتماع مع جو تيلور، الرئيس والرئيس التنفيذي لصندوق معاشات المعلمين في أونتاريو، وهو الصندوق الذي يعد من أكبر المستثمرين المؤسسيين على مستوى العالم ويدير محفظة استثمارية عالمية متنوعة، استعرض وفد غرف دبي المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة والفرص الواعدة المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما بحث الجانبان فرص جذب المزيد من الاستثمارات إلى دبي، ودعم توسع الشركات التابعة لمحفظة الصندوق في أسواق المنطقة، واستكشاف مجالات التعاون في القطاعات القائمة على الابتكار والاستثمارات المستدامة.

وتندرج الزيارة ضمن سلسلة البعثات التجارية الدولية التي تنظمها غرف دبي في إطار مبادرة «ممرات النمو»، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة. وتسعى المبادرة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه على الصعيد الدولي، بما يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق مشاريع مشتركة، وتعزيز التكامل القطاعي. كما تواكب المبادرة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية، والأطر التشريعية، والحوافز الاستثمارية، بما يعزز من قدرة شركات دبي على دخول أسواق جديدة والتوسع فيها بثقة وكفاءة.