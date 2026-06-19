الإمارات تبحث في اجتماع برلماني التحديات العالمية للاقتصاد والتجارة الحرة

يشارك المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، من 19 إلى 20 يونيو 2026، في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش، وذلك باستضافة من مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، وبشراكة مع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويستهل المنتدى أعماله بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

جلسات

ويتضمن برنامج المنتدى عدداً من الجلسات الرئيسية، تشمل التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي، وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أور ومتوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسة خاصة بأفريقيا بعنوان «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-أفريقية: نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي.

كما يناقش المنتدى تعزيز خلق فرص العمل عبر الاقتصاد الأزرق، ودور المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة كمحرك للابتكار وتشغيل الشباب، إضافة إلى معالجة آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي.

حوار

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار البرلماني حول القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة الأور ومتوسطية والخليج، واستكشاف آفاق التعاون مع القارة الأفريقية.

ويشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أبرزها مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإيكواس، ومذكرة تفاهم بين جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا وبرلمان البحر الأبيض المتوسط بشأن تعزيز التعاون البرلماني الأورو-متوسطي الأفريقي.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في المنتدى سعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وسالم حمد العامري، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان سالم الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.