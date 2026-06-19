AIM تنظم فعالية استثمارية في كوانغ جو الصينية

أطلقت قمة AIM للاستثمار فعالية في مدينة كوانغ جو بالصين، في خطوة تعكس رؤية استراتيجية، تستهدف ربط رأس المال الإقليمي والدولي بمحركات النمو الصناعي والتكنولوجي في الصين.

وجمعت AIM منصة الاستثمار الرائدة عالمياً، التي تُعد من أبرز الفعاليات العالمية المعنية بتوجيه مسارات الاستثمار المستدام، المستثمرين، وصناع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، ضمن بيئة صممت لتحويل الحوار الاقتصادي إلى شراكات عملية، وفتح مسارات جديدة للتعاون العابر للحدود، وتوسيع فرص الأعمال في القطاعات المستقبلية.

وشكلت الفعاليات منصة عالية المستوى، تجمع نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الصين، ودولة الإمارات، والأسواق الدولية، في نسخة تنعقد تحت مظلة قمة AIM للاستثمار.

وجاء اختيار كوانغ جو لاستضافة الحدث انطلاقاً من موقعها المحوري في قلب منطقة الخليج الكبرى الصينية، التي تحولت إلى واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية والصناعية ديناميكية عالمياً.

وألقى فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، الكلمة الافتتاحية للحدث، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة ترسيخ شراكاتها الاقتصادية مع الصين، وتعزيز الترابط التجاري والاستثماري معها ومع المنطقة، كما يقود وفداً يضم أكثر من 100 مشارك، في مؤشر واضح على تنامي أهمية المنصة باعتبارها مساحة موثوقة، تلتقي فيها الرؤية المؤسسية مع فرص السوق القابلة للتفعيل.

واستقطبت هذه النسخة نحو 50 متحدثاً، و350 مشاركاً، و100 مندوب، بما يعكس تنامي الحاجة إلى منصة إماراتية – صينية متخصصة، تركز على الاستثمار، والابتكار، والتعاون الصناعي.