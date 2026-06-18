«إيه إم آي إس» تبدأ أعمال لـ«فلور دو جاردان» في دبي.. وتتطلع للطرح بتقييم 10 مليارات دولار

أعلنت «AMIS GPD Development»، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي، عن وضع حجر الأساس لمشروع «فلور دو جاردان» في «ميدان ديستريكت 11»، إيذاناً ببدء أعمال إنشاء مشروعها السادس خلال أقل من عامين، والذي يُعد مجمّعاً للفلل الفاخرة يحمل توقيع «جاكوب آند كو»، العالمية المتخصصة في الساعات الراقية والمجوهرات الفاخرة.

يشكل هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة الشركة، إذ يلقي الضوء على النمو المتواصل لمحفظتها التطويرية، التي تتجاوز قيمتها حالياً ملياري درهم وتضم أكثر من 340 وحدة قيد التطوير، كما يعكس الثقة المتواصلة بمتانة القطاع العقاري في دولة الإمارات ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد.

ويشكل وضع حجر الأساس لمشروع «فلور دو جاردان» خطوة جديدة في مسيرة الشركة، في وقت تواصل فيه تعزيز حضورها عبر محفظة مشاريع مستهدفة بقيمة 5 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2026. كما يُمهّد هذا التوسع المتسارع الطريق لتحقيق طموحات الشركة المستقبلية، بما في ذلك خططها للطرح العام خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، مع استهداف تقييم يبلغ 10 مليارات دولار.

ومنذ دخولها سوق دولة الإمارات، وسّعت «إيه إم آي إس» حضورها عبر محفظة منتقاة بعناية من المشاريع السكنية الفاخرة. وخلال أقل من عامين، أطلقت الشركة ستة مشاريع في مختلف أنحاء دبي، مؤكدة قدرتها على اختيار المواقع الواعدة، وإبرام الشراكات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة التنفيذ والتسليم.

وقال نيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «AMIS GPD Development»: «لا تقتصر أهمية وضع حجر الأساس لمشروع «فلور دو جاردان» على كونه إيذاناً ببدء أعمال الإنشاء، بل إنه يعكس قوة السوق العقارية في دولة الإمارات والثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون لرؤية الدولة طويلة الأمد. خلال أقل من عامين، نجحنا في بناء محفظة تطويرية تتجاوز قيمتها ملياري درهم عبر ستة مشاريع، مع الحفاظ على نموذج أعمال ممول بالكامل لا يعتمد على أي مديونية. وقد أتاح لنا هذا النهج المنضبط التحرك بوتيرة سريعة، والبدء في البناء قبل البيع، والوفاء بالتزاماتنا بثقة. كما يمثل «فلور دو جاردان» محطة جديدة في مسيرة الشركة، ويجسد التزامنا بتطوير مجتمعات سكنية استثنائية تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والحياة الفاخرة. ومع مواصلتنا العمل على مشاريع بقيمة 5 مليارات درهم، ستظل أولوياتنا واضحة: التنفيذ، والجودة، وتحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين والعملاء والشركاء».