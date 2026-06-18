"إبسون" تختار دبي لتقديم أحدث أجهزة الترفيه المنزلي والإنتاجية

البيان

أعلنت إبسون، العالمية، الخميس، عن مجموعة متكاملة من الحلول المصممة لتلبية متطلبات أساليب العمل والحياة العصرية، سواء للمبدعين أو المستهلكين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الفعالية التي استضافها مسرح الفن الرقمي، الوجهة الرائدة في دبي للعروض والتجارب الفنية الغامرة، كشفت إبسون عن سلسلة أجهزة العرض الجديدة Lifestudio، والجيل الجديد من طابعات EcoTank المخصصة للمنازل والشركات، إلى جانب منصة «ركن الإبداع» الإلكترونية. وتشكل هذه الحلول منظومة متكاملة تجمع بين جودة النتائج الاحترافية، والتجارب الغامرة، والأدوات التي تمكّن المستخدمين من إطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية بسهولة.

ستتوفر حلول إبسون الجديدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من شهر يوليو، لدى متاجر التجزئة الرئيسية وقنوات البيع المعتمدة.

وقال سوات أوزسوي، نائب رئيس العمليات التجارية لدى إبسون لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ووسط وغرب آسيا: «تشهد أساليب العمل والحياة اليوم تغييرات متسارعة، ويتطلّع المستخدمون إلى حلول تقنية تواكب هذا التغير وتتكيف بسلاسة مع احتياجاتهم اليومية. وانطلاقاً من هذا الفهم، طورنا مجموعة متكاملة تضم أجهزة العرض Lifestudio، وطابعات جديدة ضمن سلسلة EcoTank، ومنصة «ركن الإبداع» الإلكترونية، لتزويد الأفراد والشركات بالأدوات التي تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى واقع وتحقيق نتائج بجودة احترافية. وتجسد هذه المنظومة رؤيتنا في تقديم تجارب غامرة تثري الإبداع، مع مواصلة ترسيخ التزامنا بالابتكار والتصميم المدروس والاستدامة والموثوقية، باعتبارها الركائز الأساسية التي تقوم عليها هوية إبسون».

وأضاف: «يمثل مسرح الفن الرقمي البيئة المثالية للكشف عن أجهزة العرض الجديدة من أجهزة Lifestudio، إذ يعكس بطبيعته مفهوم تجارب العرض الغامرة الذي صُممت هذه الأجهزة لتقديمه. فمن خلال قدرتها على عرض صور سينمائية بدقة 4K وبأحجام عرض كبيرة، تمنح أجهزة العرض من إبسون المؤسسات والمبدعين مرونة غير مسبوقة لتحويل أي مساحة إلى تجربة بصرية آسرة، دون الحاجة إلى تجهيزات أو عمليات تركيب معقدة. وقد أتاحت لنا هذه الفعالية فرصة للتعاون مع نخبة من الفنانين وفناني الأداء، وإبراز الكيفية التي يمكن بها لتقنياتنا أن ترتقي بالتجارب الإبداعية وتحوّلها إلى لحظات استثنائية تبقى راسخة في ذاكرة الجمهور».

كشفت إبسون، العلامة التجارية الأولى عالمياً في تطوير أجهزة العرض، عن سلسلة Lifestudio الجديدة، وهي مجموعة من أجهزة العرض المصممة لتقديم تجربة ترفيه منزلي غامرة بمستوى متميز. ويأتي في مقدمة هذه السلسلة الطرازات المحمولة الجديدة EF-61، وEF-71، وEF-72، المصممة لتوفير أقصى درجات المرونة بفضل تصميمها المدمج وتقنية AutoFocus Pro التي تتيح إعداد الجهاز فوراً، مع نظام صوتي متميز من Bose ومنصة Google TV™ المدمجة، لتحويل أي مساحة إلى تجربة سينمائية منزلية متكاملة. وتكتمل السلسلة المحمولة بجهازي العرض Lifestudio Grand LS670، وLifestudio Grand Plus LS970 المزودين بتقنية الإسقاط من مسافة قصيرة جداً، واللذين يقدمان تجربة مشاهدة سينمائية غامرة بدقة 4K PRO-UHD وبمساحة عرض يصل قياسها إلى 150 بوصة. ويجمع الجهازان بين الأداء المتقدم والتصميم الأنيق الذي ينسجم بانسيابية مع مختلف الديكورات المنزلية، ليشكلا بديلاً عصرياً لأجهزة التلفزيون التقليدية.

طابعات EcoTank المخصصة للأعمال

تم تصميم طابعات الأعمال EcoTank الجديدة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسهم في خفض التكلفة الإجمالية للملكية عبر تقليل تكاليف الطباعة بنسبة تصل إلى 90 %. وتعتمد هذه الطابعات على خزانات حبر عالية السعة قابلة لإعادة التعبئة، وتقنية الطباعة الخالية من الحرارة Heat-Free من إبسون، التي تعزز من كفاءة التشغيل عبر خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 96 % مقارنة بطابعات الليزر، إلى جانب تقليل متطلبات الصيانة والحد من فترات التوقف عن العمل، لضمان استمرارية التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة. كما تتميز الطابعات بسرعات طباعة عالية وخيارات اتصال متقدمة تتكامل بسلاسة مع مختلف بيئات العمل، ما يجعلها استثماراً طويل الأجل يجمع بين الإنتاجية العالية والموثوقية، ويدعم في الوقت ذاته كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة.