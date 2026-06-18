دبي تتأهب لمشاريع عقارية تجاوز تريليون درهم خلال 5 سنوات

توقعت «دبليو كابيتال» أن تتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية الجديدة التي سيتم إطلاقها أو تطويرها في دبي حاجز التريليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة باستمرار النمو السكاني وتدفق الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الإعلان المتواصل عن مشاريع عمرانية عملاقة من قبل كبار المطورين العقاريين.

وأكدت شركة الوساطة العقارية، أن إعلان «إعمار العقارية» عن مشروعها التطويري الجديد في قلب دبي بقيمة 200 مليار درهم يمثل مؤشراً واضحاً على دخول السوق مرحلة جديدة من التوسع العمراني والاستثماري، ويعزز التوقعات باستمرار إطلاق مشاريع ضخمة خلال السنوات المقبلة.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال العقارية، إن تقديرات الشركة تستند إلى المشاريع المعلنة من كبار المطورين العقاريين، ومعدلات إطلاق المشاريع خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الخطط التنموية المرتبطة بأجندة دبي ومستهدفات النمو السكاني والعمراني «D33» الاقتصادية للإمارة، والتي تدعم استمرار الطلب على مختلف أنواع الأصول العقارية.

وأشار إلى أن السوق العقارية في دبي تشهد تحولاً نوعياً في طبيعة المشاريع المطروحة، حيث لم تعد تقتصر على المجمعات السكنية التقليدية، بل باتت تشمل مدناً متكاملة ومشاريع متعددة الاستخدامات ومراكز أعمال ومجمعات تعتمد على أحدث مفاهيم الاستدامة والبنية التحتية الذكية، بما يعكس تطور احتياجات المستثمرين والسكان على حد سواء.

وأضاف وليد الزرعوني، أن النمو السكاني المتسارع واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم يشكلان أحد أبرز المحركات الرئيسية للطلب العقاري، سواء على الوحدات السكنية أو المساحات المكتبية والفندقية، وهو ما يمنح المطورين رؤية أوضح للتوسع وإطلاق مشاريع جديدة طويلة الأجل.

استقطاب الاستثمارات

وأكد أن البيئة التشريعية المتطورة، والبنية التحتية المتقدمة، والاستقرار الاقتصادي، والمرونة التي يتمتع بها اقتصاد دبي، أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية عالمياً، وجعلتها قادرة على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأجل حتى في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها بعض مناطق العالم.

ولفت إلى أن مشاريع البنية التحتية الكبرى وخطط تطوير شبكات النقل والخدمات، ستخلق زخماً إضافياً للقطاع العقاري خلال السنوات المقبلة، وتفتح المجال أمام تطوير مناطق عمرانية جديدة وفرص استثمارية متنوعة.

واختتم الزرعوني تصريحه بالتأكيد على أن دبي تمتلك المقومات اللازمة لمواصلة قيادة النمو العقاري في المنطقة، مشيراً إلى أن المشاريع العملاقة التي يتم الإعلان عنها حالياً تعكس ثقة المطورين والمستثمرين بمستقبل الإمارة، وتمثل بداية مرحلة جديدة من التوسع العمراني من المتوقع أن تضيف إلى السوق مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية تريليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.