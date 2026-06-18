«دبي المالي» يطرح تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات

أعلن مركز دبي المالي العالمي، طرح تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات. وتهدف التعديلات المقترحة إلى تبسيط الإطار التنظيمي لحماية البيانات في المركز من خلال تحسين متطلبات دمج الأمان في أنظمة معالجة البيانات الشخصية، مع توضيح التزامات الاعتماد ودور مسؤول النظم المستقلة، ومنح مفوض حماية البيانات صلاحيات جديدة للاعتراف ببرامج الاعتماد والشهادات.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا طرح هذه المشاورات بشأن التعديلات المقترحة على اللوائح التنظيمية لحماية البيانات. وتكتسب التعديلات أهمية خاصة في ضوء استمرار تطور الذكاء الاصطناعي والأنظمة القائمة على البيانات، حيث من الضروري أن يبقى الإطار التنظيمي عملياً وواضحاً ليواكب سبل استخدام هذه التقنيات. وتهدف التعديلات إلى توفير هذا الوضوح من خلال إرساء معايير عالية للمساءلة والحوكمة عبر جميع أنشطة الأعمال في المركز».

يذكر أن اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي كان قد تم تحديثها في عام 2023 لضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل أفضل مع تسارع وتيرة استخدامها في الأنظمة المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وانطلاقاً من الإمكانات التحولية لهذه الأنظمة ومعالجتها للبيانات على نطاق غير مسبوق، تهدف التعديلات المقترحة إلى تحسين وتنقيح اللائحة رقم 10 بما يعزز التوقعات حيال تصميم نظم معالجة البيانات الشخصية بطريقة آمنة وأخلاقية تراعي معايير الخصوصية في ولاية قضائية تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي؛ استحداث لائحة جديدة بالرقم 11 تمنح مفوض حماية البيانات صلاحية الاعتراف بأطر الاعتماد والشهادات؛ توفير المزيد من الوضوح بشأن متطلبات الشهادات ودور مسؤول النظم المستقلة؛ وإدخال تحديثات أخرى ذات صلة بهدف تطوير معايير حوكمة قوية واستشرافية لحماية البيانات.