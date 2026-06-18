العربية للطيران تطلق رحلات مباشرة بين الشارقة وحلب 4 يوليو

أعلنت شركة العربية للطيران، الخميس، عن إطلاق رحلاتها المباشرة بين الشارقة وحلب، ابتداءً من 4 يوليو 2026 في خطوة تعزز من حضورها في سوريا.

وستنطلق الخدمة الجديدة يومياً، ما يوفر للمسافرين مرونة أكبر في خيارات السفر ويعزز التزام العربية للطيران بتقديم خدمات سفر جوي مريحة وبأسعار مناسبة عبر الأسواق الرئيسية.

ومع إطلاق رحلاتها إلى حلب، تواصل العربية للطيران تعزيز عملياتها في سوريا، حيث تسيّر حالياً 21 رحلة أسبوعية بين الشارقة ودمشق، إضافة إلى 3 رحلات أسبوعية بين أبوظبي ودمشق.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تعد سوريا وجهة رئيسية ضمن شبكة وجهاتنا، ويسعدنا تعزيز السفر الجوي من خلال توفير رحلات مباشرة إلى دمشق وحلب انطلاقاً من الشارقة. ويعكس هذا التوسع التزامنا بتقديم خدمات سفر سلسة ومريحة لعملائنا، إلى جانب دعم الروابط الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا».