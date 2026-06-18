«الإمارات دبي الوطني» يستحوذ حصة أغلبية في «آر بي إل» بقيمة 2.75 مليار دولار

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) وبنك «آر بي إل» ليمتد، الخميس عن الإتمام الناجح لاستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة أغلبية في بنك «آر بي إل» من خلال ضخ أولي لرأس المال بقيمة تقارب 2.75 مليار دولار (ما يعادل حوالي 260 مليار روبية هندية). حيث تم إنجاز الصفقة التي تم الإعلان عنها بتاريخ 18 أكتوبر 2025، بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة واستيفاء شروط الإغلاق.

وتؤكد الصفقة التزام بنك الإمارات دبي الوطني طويل الأجل بالسوق الهندية، وتمثل علامة بارزة في قطاع الخدمات المالية في الهند، مدعوماً بالمكانة القوية لبنك «آر بي إل» التي تتيح فرصاً للاستفادة من مسار النمو في الهند. كما تشكل أكبر استثمار أجنبي مباشر في القطاع المصرفي الهندي، وأكبر عملية جمع لرأس المال في القطاع المصرفي الهندي، وإحدى أكبر عمليات جمع الأموال من خلال إصدار تفضيلي من قبل شركة مدرجة في الهند، وتمثل أول استحواذ من قبل بنك أجنبي على حصة أغلبية في بنك هندي مربح.

وتم إنجاز الاستثمار من خلال إصدار تفضيلي للأسهم، ما أدى إلى استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة أغلبية في بنك «آر بي إل». وفيما يتعلق بالصفقة، فقد أتم بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً مفتوحاً إلزامياً للمساهمين العموميين في بنك «آر بي إل» وفقاً للوائح المعمول بها. وبعد إتمام الصفقة أصبح بنك الإمارات دبي الوطني يمتلك 60% من رأس المال الموسع لبنك «آر بي إل».

وتجسد الصفقة الزخم والمكانة الاستراتيجية لامتياز بنك «آر بي إل» الذي تَشَكّل وتطوّر على مدى عقود من الزمن. ويعكس استثمار بنك الإمارات دبي الوطني قناعته الراسخة بتميز إدارة البنك، وقوة علاقاته مع عملائه، وكفاءة نموذجه التشغيلي، وما يتمتع به من إمكانات نمو واعدة على المدى الطويل. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من هذه المقومات وتعزيزها، بما يدفع بالبنك نحو مرحلة جديدة من التوسع.

وتجمع الشراكة الاستراتيجية بين الخبرة المصرفية الإقليمية القوية وشبكة بنك الإمارات دبي الوطني من جهة، وبين الحضور الراسخ لبنك «آر بي إل» الذي يقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، إلى جانب شبكة توزيع واسعة الانتشار في مختلف أنحاء الهند من جهة أخرى. ومن المتوقع أن يسهم ضخ رأس المال في تعزيز الميزانية العمومية لبنك «آر بي إل»، وتحسين كفاية رأس المال لديه، ودعم استراتيجية نموه طويلة الأجل.

الثقة المتبادلة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس الإنجاز الناجح لهذه الصفقة التاريخية قوة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تستند إلى عقود من التعاون والثقة المتبادلة والطموحات الاقتصادية المشتركة. كما يؤكد التزام قيادتي البلدين بتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية والمالية بينهما. ومن خلال شراكتنا مع بنك «آر بي إل»، يفتخر بنك الإمارات دبي الوطني بدعم هذه الرؤية، وتعزيز دوره كجسر مالي موثوق يربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند».

ركيزة أساسية

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «تمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً في مسيرة بنك الإمارات دبي الوطني، وتؤكد التزامنا الطويل الأجل تجاه جمهورية الهند. وباعتبارها إحدى أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، تمثل الهند ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الدولية. ومن خلال شراكتنا مع بنك «آر بي إل»، فإننا اليوم في موقع يؤهلنا لتعميق الربط عبر الحدود ودعم حركة التجارة والاستثمار والتدفقات المالية بين الهند والمنطقة على نطاق أوسع».

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «إن استثمارنا في بنك «آر بي إل» يرسي دعائم منصة جذابة تجمع بين امتياز محلي قوي والانتشار الإقليمي والخبرة المالية لبنك الإمارات دبي الوطني. وتعزز هذه الشراكة قدرتنا على خدمة العملاء عبر الأسواق، مع تمكيننا من دفع النمو في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الرقمية. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق بنك «آر بي إل» لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون».

وقال شاندان سينها، رئيس مجلس إدارة بنك «آر بي إل»: «تمثل هذه الشراكة منعطفاً حاسماً في مسيرة تطور بنك «آر بي إل». ويعكس دخول بنك الإمارات دبي الوطني كمساهم استراتيجي لدينا ثقة عالمية قوية في امتيازنا وفي القطاع المصرفي الهندي بوجه عام. ومن خلال تعاوننا معاً، فنحن اليوم في موقع جيد يتيح لنا مواصلة تعزيز حوكمتنا، وتطوير قدراتنا، وبناء مؤسسة مرنة ومستعدة للمستقبل».

وقال آر سوبرامانياكومار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك «آر بي إل»: «يسرنا أن نرحب ببنك الإمارات دبي الوطني كشريك استراتيجي لنا. وتعزز هذه الصفقة بشكل ملحوظ امتياز بنك «آر بي إل»، من خلال الاستفادة من خبرته المثبتة والعميقة بالسوق الهندية والتي اكتسبها على مدار سنوات، بما يسهم في إرساء قاعدة قوية لتحقيق نمو قابل للتوسع ومستدام. وبدورنا، نواصل التركيز على توسيع قاعدة عملائنا، وتعزيز عروضنا من المنتجات، وتحقيق التميز التشغيلي، مع الاستفادة من نقاط القوة التي تتيحها شراكتنا الجديدة».