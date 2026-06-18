«رأس الخيمة للوساطة والتحكيم» يقدم خدمة مجانية لتسوية المنازعات التجارية

أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عبر مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم (راك ماك) خدمة الوساطة التجارية المجانية لمجتمع الأعمال في الإمارة، التي توفر للشركات والمؤسسات داخل وخارج الإمارة، تسوية أية منازعات تجارية بينها، كوسيلة بديلة بعيداً عن المحاكم، وتتسم بالسرية وسرعة الإنجاز، وتوفر عليها الوقت والتكاليف، وتحافظ على تواصل العلاقات التجارية بينها.

وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة: إن المبادرة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يقدمها القائمون على المركز للشركات والمؤسسات في هذا الشأن سواء داخل الإمارة أم خارجها، وإن الخدمة تقدم كخيار للشركات التي ترغب في حل نزاعاتها التجارية، بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة والإنجاز، مع الحفاظ على علاقاتها مع متعامليها من الشركات الأخرى، لافتاً إلى أن القائمين على المركز يعملون بكفاءة عالية ونجحوا في استقطاب الكفاءات من رجال القانون والمختصين، الذين يعملون على إزالة أوجه الخلاف بين الأطراف المتنازعة، ومساعدتهم في التوصل لتسوية ودية لنزاعهم. وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقها مركز الوساطة والتحكيم، تعد فرصة لكل الشركات والمؤسسات، التي تحرص على حل نزاعاتها التجارية ودياً، وبسرعة من خلال خدمة الوساطة لتجنب إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة، خصوصاً وأن المركز يقدم العديد من الخدمات ومنها تلك الخدمة «المجانية»، دون النظر إلى أية ربحية، وهدفه الوحيد هو جذب المستثمرين واستقرار الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، من خلال توفير بيئة أعمال مرنة واستراتيجية تنافسية تشمل أبرز المبادرات والتسهيلات.

وقال الدكتور إبراهيم جوهر، الأمين العام لمركز راك ماك، أن الوساطة أصبحت إحدى أفضل الممارسات العالمية في تسوية المنازعات التجارية، لما توفره من حلول توافقية تحقق مصالح الأطراف وتدعم استدامة الأعمال، داعياً مجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة للاستفادة من هذه الخدمة «المجانية»، التي تمثل إضافة نوعية للمنظومة الاقتصادية والقانونية في الإمارة.