فلاي دبي تبدأ رحلاتها إلى بنغازي في ليبيا

دشنت فلاي دبي أولى رحلاتها إلى بنغازي في ليبيا، لتصبح أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات إلى مطار بنغازي بنينا الدولي.

ومع إطلاق رحلاتها إلى بنغازي بمعدل 3 رحلات أسبوعياً توسع فلاي دبي شبكتها في أفريقيا لتشمل 13 وجهة في 9 دول تتيح خيارات سفر أكثر ملاءمة إلى المنطقة. وتم استقبال الرحلة الافتتاحية برشاشات المياه التقليدية بحضور عدد من كبار المسؤولين في المطار.

موسم الصيف

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «مع حلول موسم الصيف المزدحم، واستمرارنا في توسيع نطاق عملياتنا، سيستفيد عملاؤنا من بوابة جديدة إلى أفريقيا مع إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى بنغازي. ومنذ بدء عملياتنا، التزمنا دوماً بخدمة الأسواق التي لا تتمتع برحلات ربط جوية كافية وخلق فرص جديدة للسفر والتجارة والسياحة. يعكس إضافة بنغازي إلى وجهاتنا الجديدة هذا الالتزام، ويعزز جهودنا لتعزيز الربط من وإلى دبي كمركز عالمي للطيران».

وقال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «لا تزال أفريقيا سوقاً ذات أهمية استراتيجية كبيرة لفلاي دبي، ويسعدنا إضافة بنغازي إلى شبكتنا لما تتمتع به من إمكانات وفرص تجارية واقتصادية، ونتطلع إلى توفير خيارات سفر سلسة بين بنغازي ودبي ووجهات أخرى عبر شبكة فلاي دبي، حيث يمكن لعملائنا الاستمتاع بتجربة سفر مريحة في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية».

وسيتم تشغيل هذه ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، ما يتيح للمسافرين الاستفادة بسلاسة أكثر بتذكرة واحدة، وبإنجاز إجراءات السفر للأمتعة بسهولة، والوصول إلى شبكة مشتركة واسعة. وسيتم تشغيل الرحلات 3 مرات أسبوعياً انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.