"العربية للطيران" تضيف طشقند إلى وجهاتها انطلاقاً من رأس الخيمة

أعلنت "العربية للطيران" أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين رأس الخيمة وطشقند عاصمة أوزبكستان، بالإضافة إلى ضمّ طائرة جديدة إلى أسطول الشركة في رأس الخيمة.

وستربط الرحلات الجديدة والمباشرة مطار رأس الخيمة الدولي بمطار إسلام كريموف طشقند الدولي كل يوم جمعة وذلك ابتداءً من 27 ديسمبر الجاري.

وأكد عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، أهمية توسيع نطاق عمليات المجموعة انطلاقاً من رأس الخيمة من خلال إضافة طشقند إلى شبكة وجهاتها المتنامية حيث تعكس هذه الخطوة التزامها بتطوير عروضها السياحية من رأس الخيمة ومواصلة تقديم خيارات سفر جوي موثوقة وبأسعار معقولة لعملائها.

وأضاف أن إضافة الوجهة الجديدة يأتي عقب إطلاق الرحلات الجوية المباشرة إلى موسكو مؤخراً مما يعكس التزام المجموعة بتزويد المسافرين بخيرات سفر مريحة ووجهات مميزة لاستكشافها مباشرةً من رأس الخيمة.

ومع إضافة طشقند إلى شبكة وجهات "العربية للطيران"، أصبحت الناقلة الآن تخدم ثماني وجهات إنطلاقا من رأس الخيمة، بما في ذلك القاهرة وإسلام أباد ولاهور وبيشاور وجدة وكاليكوت وموسكو، إضافة إلى ذلك تسيّر الشركة حالياً رحلات مباشرة إلى طشقند من الشارقة وأبوظبي.