"يوم برايم" يعود على أمازون الإمارات من 24 إلى 30 يونيو مع ملايين العروض الحصرية والتوفير الاستثنائي والتوصيل السريع والمجاني لأعضاء "برايم"

تستعد أمازون الإمارات لإطلاق فعالية "يوم برايم" السنوية ابتداءً من 24 يونيو وحتى 30 يونيو، لتمنح الأعضاء فرصة الاستفادة من ملايين العروض الحصرية على www.amazon.ae/primeday . وتتضمن فعالية هذا العام عروض مميزة على أكثر من 30 فئة من المنتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى عروض على المنتجات العصرية من "أمازون بازار"، وخدمات التوصيل السريعة والمجانية.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "هاريس إكس" بتكليف من أمازون أن 81% من المتسوقين في الإمارات يشعرون بالرضا عند الاستفادة من عرض مميز، فيما أشار 74% إلى أن ذلك يمنحهم شعوراً بأنهم يتسوقون بذكاء. وتأتي فعالية "يوم برايم" هذا الصيف لتقدم لأعضاء "برايم" أفضل قيمة مع العروض الاستثنائية على مجموعة واسعة من الفئات والتي تشمل المستلزمات اليومية والمنتجات الطازجة والإلكترونيات والتجميل والأزياء والمطبخ والمنزل وأجهزة أمازون.

وبهذه المناسبة، قال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "إيقاع الحياة في الإمارات سريع، وعملاؤنا يتوقعون منا أن نلبي احتياجاتهم بنفس السرعة – ولهذا نركز على توفير خيارات توصيل سريعة عبر آلاف المنتجات، بما في ذلك التوصيل خلال دقائق عبر خدمة 'أمازون ناو'. و'يوم برايم' هو حيث تجتمع السرعة والتشكيلة الواسعة وقيمة لا تُضاهى في مكان واحد، مع عروض استثنائية والمزيد من فرص التوفير الحصرية للأعضاء. قيمة 'برايم' تزداد عاماً بعد عام، وهذا العام ليس استثناءً. ليس هناك وقت أفضل من الآن للانضمام إلى عضوية 'برايم' في الإمارات، ونأمل أن يستفيد المتسوقون من هذه الفرصة إلى أقصى حد."

فرص استثنائية للتوفير مع عروض "يوم برايم" الحصرية

بإمكان الأعضاء خلال "يوم برايم" الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 30% على المستلزمات اليومية والمنتجات الطازجة منها المشروبات ومستلزمات الغسيل والتنظيف من علامات تجارية مثل نسبريسو، لافاتزا، أكوا بانا، سان بيليغرينو، العين، أرييل، ودوف. كما بإمكان الأعضاء الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 70% على "أمازون ناو" مع توصيل خلال دقائق على المستلزمات اليومية والفواكه والخضروات الطازجة واللحوم والمأكولات البحرية والمثلجات ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة من علامات تشمل دريسكولز، بركات، ساديا، وولز، ماغنوم، يوموتشي، فارم فريش، حياتنا، ومزارع العين.

وبإمكان عشاق التكنولوجيا الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 40% على الإلكترونيات من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفاز وأجهزة الألعاب وسماعات الرأس من علامات تجارية تشمل سامسونج، لينوفو، سوني، إل جي، بلاي ستيشن، نينتندو، وكانون. كما يمكن الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 70% على أجهزة أمازون بما في ذلك Ring وEcho وKindle.

بإمكان الأعضاء المهتمين بمنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور اكتشاف تخفيضات تصل إلى 60% من علامات تشمل ديور، غوتشي، فيرساتشي، لانكوم، لوريال، كيراستاز، ودايسون. ولإطلالة صيفية متجددة، يمكن للأعضاء الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 50% على الأزياء والإكسسوارات بما في ذلك الأحذية والحقائب والساعات والنظارات الشمسية من علامات تشمل بوس، لاكوست، سكيتشرز، مارك جاكوبس، راي بان، وبوما.

ويستطيع الأعضاء الراغبون في تحديث منازلهم الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 35% على أجهزة المطبخ والمنزل من علامات تضم دايسون، روبوروك، نينجا، نسبريسو، وديلونجي. ويجد الأهالي خيارات متنوعة مع تخفيضات تصل إلى 50% على الألعاب ومستلزمات الأطفال من علامات منها ليجو، بامبرز، هوجيز، وموستيلا.

ويقدم "يوم برايم" مجموعة واسعة من العروض الدولية من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا عبر متجر أمازون العالمي مع التوصيل الدولي المجاني على المنتجات المؤهلة من علامات تجارية مثل كيكو ميلانو، ميلك ميكاب، توم أوف مين، باسيفيكا، كارهارت، وساليوا. كما يمكن للأعضاء استكشاف المنتجات العصرية في عالم الأزياء والمنزل ونمط الحياة بأسعار تبدأ من 4 دراهم فقط على amazon.ae/bazaar. ويستمتع أعضاء "برايم" بخصم يصل إلى 30% على الطلبات التي تزيد عن 200 درهم وخصم يصل إلى 20% على الطلبات التي تزيد عن 100 درهم على جميع منتجات بازار باستخدام الرمز APD10، تطبق الشروط والأحكام.

"يوم برايم" مع خدمات توصيل فائقة السرعة

أشار 92% من المتسوقين في الإمارات إلى أن التوصيل السريع من العوامل المهمة عند التسوق، فيما قال 41% إن القدرة على الحصول على المستلزمات العاجلة بسرعة تمثل أولوية بالنسبة لهم. ومع خدمة "أمازون ناو" يحصل الأعضاء على المستلزمات اليومية والمنتجات الطازجة خلال دقائق مع التوصيل المجاني على الطلبات التي تزيد عن 25 درهماً. كما يستمتع أعضاء "برايم" بالتوصيل السريع المجاني خلال ساعتين على الطلبات التي تزيد عن 100 درهم.

المزيد من الطرق للتوفير

يمكن لأعضاء "برايم" تحقيق توفير إضافي من خلال بطاقة أمازون الائتمانية مع استرداد يصل إلى 6% ومكافأة ترحيبية تصل إلى 500 درهم، وخصومات مصرفية فورية تصل إلى 20% عند استخدام بطاقات بنك أبوظبي التجاري و10% مع ماستركارد. كما بإمكان الأعضاء الاستفادة من خدمة "تسوق الآن وادفع لاحقاً" مع "تابي" و"تمارا" وتقسيط المدفوعات إلى 4 أقساط بدون فوائد، والاختيار من خطط تقسيط بنسبة 0% المتوفرة من خلال مجموعة من الشركاء المصرفيين. تطبق الشروط والأحكام.

يمكن للعملاء في الإمارات الانضمام إلى عضوية "برايم" على www.amazon.ae/prime مقابل 16 درهماً شهرياً أو 140 درهماً سنوياً للاستفادة القصوى من "يوم برايم" والاستمتاع بمزايا العضوية على مدار العام، بما في ذلك التوصيل السريع والمجاني والعروض الحصرية وبرايم فيديو وألعاب برايم وديليفرو بلس سيلفر وخدمة توصيل الوقود مع كَفو.