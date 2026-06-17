«الاتحاد لائتمان الصادرات» تؤكد عمق الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والصين

أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، عمق الشراكة الاقتصادية بين دولة الامارات والصين. وأشارت - خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار في الصين «AIM China 2026» - إلى دور المنظومات التجارية الموثوقة والابتكارات الرقمية في صياغة معالم مستقبل التجارة العالمية.

واستعرضت رجاء المزروعي أمام نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين، وقادة القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم، رحلة تطور «الاتحاد لائتمان الصادرات» وتنامي دعمها للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، في ظل واقع التجارة العالمية المتغير باستمرار، ووسط تسارع وتيرة التحول الرقمي، وتنامي أهمية المرونة والشراكات الاقتصادية.

وأكدت المزروعي أن الشراكة الإماراتية - الصينية تجاوزت نطاق التبادل التجاري التقليدي، لتشمل الاستثمار، والصناعات المتطورة، والتكنولوجيا، والتعاون الاقتصادي طويل الأمد، وتجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والصين حاجز 111 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يعزز مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للدولة، ويرسخ الدور الاستراتيجي للإمارات بوصفها بوابة نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يشكل محركاً لتحول التجارة الدولية من خلال تمكين المؤسسات من تحسين عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية والمشتريات على نحوٍ غير مسبوق، ما يتيح للشركات فرصاً نوعية لتعزيز مرونتها وقدرتها التنافسية.

وشهدت الجلسة الحوارية تسليط الضوء على تنامي مكانة دولة الإمارات كمركزٍ تجاري عالمي، مرتكزة على دعائم راسخة من التكيف الاقتصادي، والبنية التحتية المتقدمة، والشبكات اللوجستية فائقة الكفاءة، إلى جانب البيئة التشريعية المرنة والمحفزة للأعمال.