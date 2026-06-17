إطلاق منصة «عقاري» في الإمارات لتعزيز شفافية وكفاءة السوق العقاري

أعلنت منصة عقاري المتخصصة في التكنولوجيا العقارية (PropTech) عن إطلاق أعمالها رسمياً في دولة الإمارات، بهدف تطوير تجربة البحث عن العقارات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة التفاعل بين المشترين والمستأجرين والوسطاء والمطورين العقاريين.

ويأتي إطلاق المنصة في وقت يشهد فيه القطاع العقاري الإماراتي نمواً متواصلاً مدعوماً بزيادة الاستثمارات، وتوسع المشاريع التطويرية، واستمرار الثقة القوية في السوق، ما يفتح المجال أمام تبني حلول رقمية متقدمة تسهم في تحسين الوصول إلى المعلومات العقارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتوفر المنصة قاعدة إعلانات عقارية موثقة من الوسطاء المسجلين، مع التركيز على دقة البيانات وسهولة الوصول إليها، بما يعزز مستوى الثقة لدى الباحثين عن العقارات. كما تتيح استعراض الوحدات عبر مقاطع فيديو مدمجة، ما يمنح المستخدمين إمكانية استكشاف العقارات عن بُعد واتخاذ قرارات أكثر كفاءة من حيث الوقت والجهد.

وتهدف «عقاري» إلى دعم الوسطاء العقاريين من خلال توسيع نطاق الوصول إلى العملاء الجادين، بما يسهم في تحسين جودة التفاعل ورفع كفاءة عمليات البيع والتأجير.

وقال محمد عيسى الرفاعي، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيتك تكنولوجي ومؤسس منصة عقاري: إن المنصة انطلقت برؤية تركز على جعل تجربة البحث العقاري أكثر شفافية وكفاءة وسهولة، مؤكداً أن التكنولوجيا أصبحت عاملاً رئيسياً في تعزيز الثقة داخل السوق العقاري ودعم نموه المستدام.

وأضاف أن «عقاري» تسعى إلى استكمال المنظومة العقارية القائمة، وليس استبدال الأطراف الفاعلة فيها، من خلال توفير فرص إضافية للتعاون وزيادة مستوى الظهور والتفاعل بين الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين والمستثمرين.

وأكدت الشركة أنها تعتزم مواصلة تطوير خدماتها وإطلاق مزيد من التقنيات والميزات المبتكرة لدعم التحول الرقمي في القطاع العقاري، وتمكين المهنيين العاملين فيه، والمساهمة في بناء بيئة عقارية أكثر تكاملاً واعتماداً على الحلول الرقمية.