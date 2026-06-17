دبي للاستثمار تعلن تسليم جميع فلل «دانه بيي» في جزيرة المرجان

أعلنت دبي للاستثمار العقاري، الذراع العقارية لشركة دبي للاستثمار، عن استكمال المرحلة الأخيرة من تسليم الفلل في مشروع «دانه بيي»، المشروع الساحلي متعدد الاستخدامات في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، عبر تسليم جميع فلل المشروع.

ويأتي الإنجاز بعد الانتهاء من تسليم 171 فيلا على اليابسة، إضافة إلى 18 فيلا على كاسر الأمواج. وبذلك أتمت الشركة تسليم جميع الفلل البالغ عددها 189 فيلا.

وتشمل الوحدات السكنية المُسلّمة مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس والفلل المكونة من 3 و4 و5 غرف نوم، إلى جانب فلل فاخرة مطلة على الشاطئ. وتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وخدمات المباني والتشطيبات الداخلية والبنية التحتية الخارجية لكل الوحدات.

خطوة رئيسية

قال عبيد السلامي، مدير عام دبي للاستثمار العقاري: «يعد استكمال فلل مشروع «دانه بيي» وجاهزيتها للتسليم خطوة رئيسية في مسار تطوير المشروع. ويعكس الإنجاز المستوى العالي من كفاءة التنفيذ والتنسيق بين مختلف مراحل التطوير والتسليم، إلى جانب التزامنا بالجدول الزمني المحدد. ومع اكتمال فلل المشروع، نواصل تطوير مجتمع متكامل على الواجهة البحرية يجمع السكن والضيافة والتجزئة ومقومات أسلوب الحياة العصري، ويعزز مكانة رأس الخيمة وجهة استثمارية وسياحية رائدة».

ويشهد البرج السكني في المشروع، الذي يضم 143 شقة موزعة على 19 طابقاً، تقدماً ملحوظاً في أعمال الإنشاء. إذ اكتملت أعمال الأساسات والبنية التحتية، فيما بلغت نسبة إنجاز الهيكل العلوي نحو 78%. كما تتواصل أعمال الواجهات والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية والتشطيبات الداخلية في مختلف الطوابق. وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية في البرج نحو 38%، ما يمثل تقدماً ملحوظاً ضمن البرنامج التنفيذي للمشروع. وتتقدم أعمال مرافق الضيافة في المشروع، مع تجاوز نسبة الإنجاز 30%، ما يعزز مكانة «دانه بيي» وجهة ساحلية متكاملة. صممت هذه المرافق لاستكمال تجربة السكن ودعم قطاع السياحة والترفيه في رأس الخيمة. كما تتواصل أعمال البنية التحتية الخارجية والمساحات الخضراء والممرات والمرافق المجتمعية، تمهيداً للتشغيل التدريجي لمكونات المشروع.