1000 مواطن يعملون في الأنصاري للخدمات المالية

أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية (ش.م.ع.) المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق إنجاز جديد بوصول عدد الكوادر الإماراتية العاملة لديها إلى 1000 موظف على مستوى المجموعة، ما يعزز موقعها ضمن أبرز المؤسسات المشغلة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص بالدولة.

يأتي الإنجاز في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز جهود التوطين في قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين، بما يتماشى مع المستهدفات التي يضعها مصرف الإمارات المركزي، ومع وصول عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في مجموعة الأنصاري إلى 1000 موظف، تُعد الأنصاري للخدمات المالية من أكبر الجهات المساهمة في توظيف الكوادر الوطنية ضمن قطاع شركات الصرافة في الدولة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي في أبريل 2026، بلغ عدد المواطنين العاملين في قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين 23364 موظفاً بنهاية العام 2025، فيما شكلت شركات الصرافة ما نسبته 15% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذه القطاعات.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يمثل الوصول إلى 1000 موظف من الكوادر الإماراتية إنجازاً نفخر به، فهو يجسد مسيرة طويلة من الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها. فمنذ البدايات الأولى للمجموعة، أولينا الكفاءات الإماراتية اهتماماً خاصاً باعتبارها ركيزة أساسية لمسيرة النمو والتطور ولبناء أعمالنا وتنمية مواردنا البشرية».

وقالت جورجيت يوسف، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يشكل تطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية ركيزة أساسية في استراتيجية المجموعة ودورها في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة. ويعكس هذا الإنجاز التزاماً راسخاً بتوفير مسارات مهنية متنوعة ضمن مجالات العمليات المالية، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، والتقنية، والامتثال، والوظائف المؤسسية».