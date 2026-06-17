طيران الإمارات تطلق برنامج «التأمين الشامل للسفر»

كما تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة أو عندما تتضمن خطط سفرهم رحلات على ناقلات جوية أخرى، وذلك من خلال إعادة حجزهم على رحلات بديلة دون أي تكلفة إضافية. ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إلغاء الرحلات نتيجة ظروف أو أحداث مرتبطة بالنزاعات. ويمنح البرنامج الجديد العملاء مستوى أعلى من الطمأنينة والثقة منذ لحظة حجز رحلاتهم، من خلال توسيع نطاق التغطية الطبية ضمن منتج التأمين المقدم بالتعاون مع شركة «ترافل غارد»، إلى جانب حزمة إضافية من خدمات الدعم التي توفرها طيران الإمارات، استكمالاً للمزايا المتاحة ضمن برامج التأمين الحالية.

الحماية والطمأنينة

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «أظهرت ملاحظات العملاء أن الرغبة في السفر لا تزال قوية، إلا أن هناك حاجة متزايدة إلى حلول أكثر شمولاً في مجال تأمين السفر. ومن هذا المنطلق، حرصنا على تطوير منتج يلبي تطلعات عملائنا ويوفر لهم مستويات أعلى من الحماية والطمأنينة. وبالتعاون مع شركة «ترافيل غارد»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع التأمين، يسعدنا تقديم منتج مطور يجمع بين الشمولية والمرونة ويوفر تغطية أوسع لمجموعة أكبر من الظروف». وأضاف: «مع استمرار الطلب القوي على السفر خلال موسم الصيف، نفخر بتوفير مزيد من الثقة والمرونة لعملائنا عند التخطيط لرحلاتهم إلى دبي وعبرها، من خلال منظومة متكاملة من الحماية والمزايا عند الحجز مع طيران الإمارات».

معايير جديدة

وقال راسل أنطونيو، رئيس الأعمال والشراكات العالمية في «ترافل غارد»: «تستند شراكتنا الممتدة مع طيران الإمارات إلى التزام مشترك بالارتقاء بتجربة العملاء. ومن خلال توظيف خبرات الطرفين، يقدم هذا المنتج الجديد للتغطية الشاملة مستوى متقدماً من الحماية يرسخ معايير جديدة في القطاع ويلبي احتياجات المسافرين اليوم».

ويشمل برنامج «التأمين الشامل للسفر» تعويضات عن إلغاء الرحلات، وتأخر أو فقدان الأمتعة، وتغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم، فضلاً عن مجموعة واسعة من المزايا الأخرى. كما تتضمن التغطية الخاصة بالحوادث المرتبطة بالنزاعات تعويضاً عن النفقات الطبية يصل إلى 25 ألف دولار، مع إمكانية تمديد الرحلة لمدة تصل إلى 30 يوماً دون رسوم إضافية.

ولا ترتبط هذه التغطية بالإرشادات أو التحذيرات الحكومية الخاصة بالسفر.

وانطلاقاً من وعد طيران الإمارات بالسفر بـ«تميز دائم»، وحرصها على رعاية العملاء، تواصل الناقلة توفير خدمات إقامة فندقية يديرها فريقها مباشرة خلال حالات التعطل التشغيلي، بما في ذلك إغلاق المجالات الجوية، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الحالية التي تركز على العملاء، مثل إمكانية تغيير تاريخ السفر دون رسوم للتذاكر المحجوزة اعتباراً من 2 أبريل، وخدمة تثبيت السعر لمدة 24 ساعة من دون رسوم، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر وراحة وطمأنينة في مختلف مراحل رحلتهم.

ويتوفر برنامج «التأمين الشامل للسفر» مقابل تكلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للعملاء، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات.

ويشمل نطاق تطبيق برنامج «التأمين الشامل للسفر» حالياً: النمسا، والبحرين، وبلجيكا، وكندا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيرلندا، وإيطاليا، والكويت، ومالطا، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.