غرف دبي تبحث الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري بين دبي وكندا

بحثت غرف دبي خلال سلسلة من الاجتماعات في مدينة فانكوفر الكندية، فرص الارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ومقاطعة «بريتيش كولومبيا» الكندية، وسبل دعم الشركات الكندية الراغبة في التوسع إلى دبي وأسواق المنطقة، إضافة إلى مناقشة مجالات العمل المشترك في الابتكار وريادة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وبمشاركة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، التقى وفد الغرف عدداً من المؤسسات والجهات المعنية بريادة الأعمال ودعم نمو الشركات والتنمية الاقتصادية في فانكوفر ومقاطعة «بريتيش كولومبيا»، شملت كلاً من مجلس أعمال مقاطعة «بريتيش كولومبيا»، ومؤسسة «إنفست فانكوفر»، ومجلس تجارة منطقة فانكوفر الكبرى، وحاضنة الأعمال «لاونش أكاديمي»، ومعهد «بريتيش كولومبيا» للتكنولوجيا «بي سي آي تي».

تطوير التعاون

وقال محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على تعزيز شراكات دبي الدولية مع أهم الأسواق الدولية لا سيما كندا، وترسيخ مكانة الإمارة بوابة استراتيجية للشركات العالمية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة. ونلتزم بتطوير التعاون مع مجتمع الأعمال في مقاطعة «بريتيش كولومبيا» الكندية وتوسيع نطاق العمل المشترك ليشمل المزيد من القطاعات الحيوية بما يسهم في تنمية الروابط الاستثمارية والتجارية المشتركة».

وشملت اللقاءات اجتماعاً مع ريه واليا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«لاونش أكاديمي»، وهي حاضنة ومسرعة أعمال عالمية مقرها فانكوفر تدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في مراحلها المبكرة من خلال خدمات الإرشاد والتدريب وتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال.

وناقش الجانبان سبل دعم الشركات الناشئة الكندية والعالمية للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي، إلى جانب استعراض فرص التعاون في البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال.

كما عقد وفد غرف دبي اجتماعاً مع جاكي جريفيثس، رئيسة مؤسسة «إنفست فانكوفر» المعنية بالتنمية الاقتصادية في منطقة فانكوفر الكبرى، والتي تعمل على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية والنوعية، ودعم نمو الشركات وتوسعها وتعزيز مكانة فانكوفر كبوابة للأسواق العالمية ومركز للابتكار والاستدامة. وتناول الاجتماع فرص التعاون في مجال استقطاب الاستثمارات، ودعم الشركات التي تتخذ من فانكوفر مقراً لها للتوسع إلى دبي، إضافة إلى بحث آفاق العمل المشترك في جهود الترويج التجاري والاستثماري وتمكين الشركات من دخول أسواق جديدة.

وعقد وفد غرف دبي أيضاً اجتماعاً مع رايان بيترسن، رئيس مجلس إدارة مجلس أعمال مقاطعة «بريتيش كولومبيا» الذي يمثل نخبة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في المقاطعة، ويعمل على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية. وركز الاجتماع على استكشاف فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مقاطعة «بريتيش كولومبيا» وإمارة دبي، وبحث آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة فرص إشراك أعضاء المجلس الراغبين في التوسع إلى دولة الإمارات وأسواق الشرق الأوسط.

وخلال اجتماع مع بريدجيت أندرسون، الرئيسة التنفيذية لمجلس تجارة منطقة فانكوفر الكبرى وهو أكبر هيئة تمثل مجتمع أعمال في غرب كندا، حيث يمثل مصالح الشركات ويدعم نموها وتنافسيتها، ناقش وفد غرف دبي آفاق التعاون فيما يتعلق بتبادل البعثات التجارية وتنظيم الوفود الاقتصادية والاستفادة من خدمات دعم الأسواق للشركات من دبي ومنطقة فانكوفر الكبرى، كما تم استعرض دور دبي الاستراتيجية كمركز أعمال عالمي وبوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

والتقى الوفد خلال الزيارة مع جيف زابودسكي، رئيس معهد بريتيش كولومبيا للتكنولوجيا (بي سي آي تي)، والذي يعد من أبرز مؤسسات التعليم التطبيقي في كندا، ويتخصص في التعليم العملي والتدريب الموجه لاحتياجات القطاع الصناعي والبحث العلمي، وتنمية الكفاءات البشرية في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والأعمال والرعاية الصحية، وتناول اللقاء آليات العمل المشترك في مجالات تطوير المهارات والابتكار والبحوث التطبيقية ونقل المعرفة، كما تم بحث فرص الشراكات لدعم تنمية المواهب والكوادر.

وتندرج الزيارة ضمن سلسلة البعثات التجارية الدولية التي تنظمها غرف دبي في إطار مبادرة «ممرات النمو»، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة. وتسعى المبادرة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه على الصعيد الدولي، بما يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق مشاريع مشتركة، وتعزيز التكامل القطاعي. كما تواكب المبادرة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية، والأطر التشريعية، والحوافز الاستثمارية، بما يعزز من قدرة شركات دبي على دخول أسواق جديدة والتوسع فيها بثقة وكفاءة.