«دبي التجاري العالمي» يبرم شراكة لتوفير مساحات اجتماعات عازلة للصوت

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، المنصة الرائدة في تمكين الأعمال والفعاليات العالمية في المنطقة، عن تعاون جديد مع شركة -45dB المتخصصة في توفير حلول الهياكل المرنة العازلة للصوت. ووفقاً لهذا التعاون، ستوفر الشركة مجموعة من مساحات الاجتماعات المرنة عبر مختلف المرافق التابعة للمركز، بما في ذلك «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض» و«مركز دبي للمعارض».

وتعزز الشراكة الحلول المتكاملة التي يقدمها مركز دبي التجاري العالمي، من خلال توفير مساحات خاصة عالية الجودة لمنظمي الفعاليات والعارضين خلال المعارض والفعاليات المزدحمة.

وتم تصميم الوحدات والهياكل المرنة لتقليل الضوضاء بما يصل إلى 45 «ديسيبل»، ما يتيح عقد الاجتماعات الخاصة وجلسات إنتاج المحتوى واجتماعات الأعمال دون أي إزعاج.

وتتنوع الحلول المقدمة بين وحدات التجمعات صغيرة الحجم والمساحات المرنة القابلة للتطوير بالكامل، مع إمكانية تحويلها إلى غرف اجتماعات أو مساحات للاستراحة. كما تتميز هذه الهياكل بجاهزيتها للاستخدام مباشرة بعد تركيبها، والذي لا يتطلب سوى إجراءات بسيطة في الموقع، ما يعزز كفاءة وسرعة التجهيز ويدعم تحسين تصاميم المواقع.

ويعكس التعاون تركيز مركز دبي التجاري العالمي المتواصل على الارتقاء بتجربة الفعاليات الشاملة عبر الاستثمار في البنية التحتية الذكية والمبتكرة. كما تتوافق مرونة هذه الحلول مع توجهات المركز في مجال الاستدامة، من خلال استخدام مواد وهياكل تقلل الأثر البيئي مع الحفاظ على أعلى مستويات الأداء.

التفاعل والتواصل

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «مع استمرار تطور الفعاليات العالمية من حيث الحجم والتعقيد، تبرز الحاجة إلى تطوير أساليب تصميم وتنفيذ بيئات الفعاليات. وتعكس شراكتنا مع شركة -45dB التزام مركز دبي التجاري العالمي بالارتقاء بجودة التفاعل والتواصل داخل مرافقنا، مع دمج مفاهيم الاستدامة بصورة أكثر تأثيراً ضمن دورة حياة الفعاليات. وتتيح تقنيات شركة -45dB للعارضين والمنظمين توفير بيئات عالية الأداء للاجتماعات والمؤتمرات، تتكامل بسلاسة مع أجواء المعارض. ومع مواصلتنا توسيع نطاق مرافقنا وتعزيز طموحاتنا المستقبلية، نركز على تطوير بنية تحتية أكثر استدامة للفعاليات بما يسهم في دعم وتطوير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم».

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة -45dB العمل بشكل مباشر مع منظمي الفعاليات والعارضين لتوفير الحلول وتركيبها، فيما سيدعم المركز الترويج التجاري لهذه الحلول عبر قنواته الترويجية ومحفظته المتنوعة من الفعاليات.

وقال جون نونان، المؤسس والمدير الإداري لشركة -45dB: «يسرنا التعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، أحد أبرز منصات تمكين الفعاليات في العالم. لطالما كانت مهمتنا في -45dB هي توسيع آفاق الإمكانيات في بيئات الفعاليات المباشرة، ويمنحنا التعاون منصة مثالية لتحقيق ذلك. وسوف تساهم حلولنا العازلة للصوت بشكلٍ كبير في تعزيز الفعاليات والمعارض المقامة في المركز، ما يُمكن المنظمين والعارضين على حدٍ سواء من تقديم تجارب استثنائية للزوار. هذه مجرد بداية لتوطيد العلاقات المثمرة، ونتطلع قدماً إلى ازدهارها خلال السنوات المقبلة».