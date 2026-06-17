دبي الثانية عالمياً ضمن أفضل الآفاق العمرانية 2026

حلت دبي في المركز الثاني عالمياً ضمن تصنيف أفضل الآفاق العمرانية لعام 2026، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «راديكال ستوريج»، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز المراكز الحضرية والمعمارية على مستوى العالم.

وسجلت دبي 6.9 نقاط من أصل 10 في التصنيف العالمي، لتأتي خلف مدينة شينزن الصينية التي تصدرت القائمة بـ7.1 نقاط، فيما جاءت هونغ كونغ في المرتبة الثالثة بـ6.7 نقاط، متقدمة بذلك على عدد من المدن العالمية الكبرى، من بينها نيويورك وطوكيو وكوالالمبور.

وأشار التقرير إلى أن الأداء القوي لدبي يعود إلى تنوع وكثافة ناطحات السحاب في أفقها العمراني، إذ تضم 430 برجاً يتجاوز ارتفاعها 150 متراً، منها 129 برجاً يزيد ارتفاعها على 200 متر، و32 برجاً تتجاوز 300 متر، ما يعكس حجم التطور العمراني الذي تشهده الإمارة.

كما سجلت دبي أعلى متوسط ارتفاع لأكبر عشرة مبانٍ ضمن المدن العشر الأولى في التصنيف، بمتوسط بلغ 1725 قدماً، إلى جانب تحقيقها نتائج متقدمة في معيار وضوح المشهد العمراني الليلي. وأسهم وجود تسعة مبانٍ حائزة جوائز معمارية في تعزيز موقع الإمارة ضمن قائمة المدن الأكثر تميزاً من حيث جودة التصميم والابتكار المعماري.

واعتمد التصنيف على تقييم أكبر 100 مدينة عالمياً وفق مجموعة من المؤشرات المرجحة، شملت عدد ناطحات السحاب التي يزيد ارتفاعها على 150 متراً، ومتوسط ارتفاع أكبر عشرة مبانٍ، وكثافة الأبراج، ووضوح الأفق العمراني ليلاً، إضافة إلى عدد المباني الفائزة بجوائز معمارية.

وأوضح التقرير أن هذه المعايير تعكس مجتمعة مستوى التطور العمراني وجودة التصميم الحضري، وتسهم في قياس جاذبية المدن وقدرتها على تقديم تجارب حضرية متكاملة للسكان والزوار والمستثمرين.

وتصدرت شينزن الترتيب العالمي بفضل امتلاكها 679 ناطحة سحاب يزيد ارتفاعها على 150 متراً، فيما حافظت هونغ كونغ على موقعها ضمن المراكز الثلاثة الأولى مستفيدة من كثافة أبراجها المرتفعة وتماسك أفقها العمراني.