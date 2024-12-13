«باثفايندر»: قطاع التجزئة الخليجي يدخل 2025 بقوة

أكد تقرير لـ«باثفايندر العالمية»، الشركة المتخصصة في ابتكار حلول ذكاء التجزئة المعززة بالذكاء الاصطناعي، أن قطاع التجزئة في دول الخليج العربي مستعد لدخول عام 2025 بقوة كبيرة، مدعوماً بعوامل إيجابية عدة، منها النمو السكاني المتزايد، وارتفاع عدد الأفراد ذوي الثروات العالية، وثقة الأعمال القوية، بالإضافة إلى مبادرات التنويع الاقتصادي الجارية.

وأضاف التقرير أنه في عام 2024، شهدت الإمارات زيادة ملحوظة في إنفاق المستهلكين بنسبة 4.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث، ما يعادل 3.7 مليارات دولار، وفقاً لتقارير شركة «نيلسن آي كيو». ومن جهة أخرى، تستعد السعودية أيضاً لمزيد من التوسع، حيث من المتوقع أن تسهم سوق التجزئة المحلية بنحو 13.5 مليار دولار (50 مليار ريال سعودي) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بحلول عام 2030، كما أكدتها دراسات السوق الأخيرة.

وقال صادق أحمد الرئيس التنفيذي لشركة «باثفايندر العالمية»: «تشهد تجارة التجزئة في دول الخليج تحولاً سريعاً، حيث أصبح المستهلكون اليوم يطالبون بمزيد من الراحة، والتخصيص، والاستدامة. ولا تعكس هذه الاتجاهات التقدم التكنولوجي فقط، بل تشير أيضاً إلى تحول ثقافي عميق في طرق التسوق. تبرز هذه الرؤى المجالات الأساسية التي ينبغي على تجار التجزئة التركيز عليها، لضمان النجاح في هذا المشهد الديناميكي والمتغير باستمرار».