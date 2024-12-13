أجندة حافلة بالمتعة في مهرجان دبي للتسوق

انطلقت الدورة الثلاثون من مهرجان دبي للتسوق، لتشهد معها المدينة أكبر احتفالية في تاريخ المهرجان، في ظل وجود أجندة فعاليات مليئة بالتجارب المميزة المناسبة للجميع يومياً، وفي جميع أنحاء المدينة على مدار 38 يوماً.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مهرجان دبي للتسوق، الذي يقدم مجموعة رائعة من العروض الترفيهية الحية، وعروض الألعاب النارية المجانية يومياً، إلى جانب عروض طائرات الدرون مرتين يومياً، وتجارب التسوق في الهواء الطلق مثل «e& إم أو تي بي»، و«كانتين X»، و«حتا × مهرجان دبي للتسوق». فيما تشمل الفعاليات الجديدة مفاهيم مبتكرة مثل «ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول»، و«مجموعة المرموم: ذا انكومون × مهرجان دبي للتسوق، واوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، كما تتضمن الفعاليات احتفالات العام الجديد المبهجة، إضافة إلى الأنشطة الاحتفالية الرائعة.

ويمثل المهرجان هذا الموسم أفضل أوقات التسوق في دبي بمشاركة أكثر من 1,000 علامة تجارية محلية وعالمية، إلى جانب فرص مذهلة للفوز بجوائز كبرى، وخيارات الهدايا المميزة لموسم الأعياد. ويقدم المهرجان العروض الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة، حيث تتضمن أجندته 35 حفلاً موسيقياً وفعالية ترفيهية بمشاركة ألمع النجوم، وأكثر من 30 فعالية ترويجية، و25 تجربة مليئة بالتشويق من عالم الرياضة والسيارات، و19 تجهيزاً فنياً غامراً، و12 تجربة فريدة، و10 تجارب استثنائية لتناول الطعام.

عروض الألعاب النارية اليومية المجانية: تضاء سماء دبي يومياً عند الساعة 9:00 مساءً بعروض الألعاب النارية المجانية المقدمة من مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول. أما في حتا، فستتاح الفرصة لعشاق الطبيعة للاستمتاع بالألعاب النارية الخلابة أيام الجمعة والسبت عند الساعة 8:00 مساءً.

عروض طائرات الدرون مرتين يومياً: تعود عروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول بشكل أكبر وأكثر تشويقاً من الدورات السابقة. وستقام هذه العروض في جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، حيث تبهر 1,000 طائرة درون الجماهير مرتين يومياً عند الساعة 8:00 مساءً و10:00 مساءً، لتروي قصتين تسلطان الضوء على إرث دبي ومستقبلها. وسيستمر العرض الأول حتى 26 ديسمبر، وسيضم عرضاً فريداً من نوعه يتضمن رمز QR يمكن مسحه إلكترونياً بين 6 و12 ديسمبر، حيث يستطيع الزوار إرسال رسائل مخصصة تظهر بشكل رائع في العرض المتطور تقنياً يوم 13 ديسمبر. وللمرة الأولى في تاريخ المهرجان، سيتم تقديم عرض مدهش لطائرات الدرون المدمجة بالألعاب النارية (Pyro Drones)، حيث ستُطلق 150 طائرة درون عروضاً مذهلة مرتين يوم 13 ديسمبر عند الساعة 8:00 مساءً، وعند الساعة 10:00 مساءً، مع عرض القفز بالمظلات المميز. وسيُقام العرض التالي يوم 11 يناير.

أضواء دبي: تعود أضواء دبي بدورة جديدة مميزة، حيث تتحول المواقع الأيقونية في المدينة إلى لوحات فنية بديعة تحتفي بالعناصر الخمسة وهي: الماء، والهواء، والنار، والطاقة، والتواصل، والتي تضيء كلاً من جزيرة بلوواترز، ونخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وسيتي ووك، وحتا.

ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول: تحولت الساحة الخارجية لدبي فستيفال سيتي مول، فستيفال باي، إلى وجهة استثنائية لفعاليات «ليالي المهرجان»، برعاية «طلبات»، والتي تستمر حتى 12 يناير من الساعة 5 مساءً إلى 10 مساءً. وستتمكن العائلات من الاستمتاع بعروض ساحرة، وأنشطة ترفيهية تفاعلية، وعروض الألعاب النارية اليومية، وعرضين يومياً لتخيل عند الساعة 6:30 مساءً و9:15 مساءً (ما عدا أيام الأحد). أما خلال عطلات نهاية الأسبوع، تمتد الاحتفالات حتى منتصف الليل، مع حفلات مجانية حية في تمام الساعة 9:30 مساءً مع حجز المقاعد عبر تطبيق (Blue). وتشمل قائمة الفنانات والفنانين المشاركين ديانا حداد في 14 ديسمبر، ويارا مينا في 21 ديسمبر، وهمس فكري في 4 يناير 2025، وإبراهيم السلطان في 11 يناير 2025. إضافة إلى ذلك، سيُقام عرض خاص احتفالاً بالسنة الجديدة للفنان محمود العسيلي في 31 ديسمبر.

إكس فاكتور: للمرة الأولى على الإطلاق، سيتمكن زوار مهرجان دبي للتسوق من حضور برنامج «إكس فاكتور» الشهير عالمياً مباشرة كل يوم أحد ضمن فعاليات ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، والذي يقام بالتعاون مع تلفزيون دبي ومهرجان دبي للتسوق، حيث سيختار أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة وهم راغب علامة، ورحمة رياض، وفايز السعيد، النجم الجديد أو الفرقة الموسيقية القادمة.

«حتا × مهرجان دبي للتسوق»: تعود فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق» لتقدم أفضل الاحتفالات حتى 5 يناير 2025، حيث توفر مزيجاً من الترفيه في الهواء الطلق، وأجواء هادئة للاسترخاء، وعروض الإضاءة، وخيارات متنوعة لتناول الطعام، مثل «هوم بيكري»، و«جوت برجر»، و«أدرينا». ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المذهلة أيام الجمعة والسبت خلال فترة المهرجان عند الساعة 8:00 مساءً، بالإضافة إلى المشاركة في تجارب قيادة حصرية من «نيسان».

المرموم كوليكتف: «ذا انكومون x مهرجان دبي للتسوق»: من 20 ديسمبر 2024 حتى 12 يناير 2025، ستتحول فعالية «المرموم كوليكتف: ذا انكومون x مهرجان دبي للتسوق» في المرموم إلى واحة صحراوية ساحرة تجمع بين الإبداع والطبيعة والتجارب التي لا تُنسى من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل.

اوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق: يأتي «اوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» ليضيف الحماس مع مجموعة رائعة من الفعاليات التي تحتفي بكل ما يتعلق بالسيارات في الفترة من 1 إلى 12 يناير 2025. وستعرض أحدث الابتكارات وأرقى الحرف اليدوية في مجال السيارات المتطورة، والمسابقات الممتعة، واللقاءات الحماسية، والاستعراضات التي لا تُنسى، والفعاليات الفريدة في مختلف أنحاء المدينة. كما يمكن لعشاق السيارات مشاهدة عروض السيارات في دبي هيلز مول، والميدان، وعرض السيارات في مردف. كما يمكنهم الاستمتاع بمسابقات تفاعلية في فعالية «سباق الـ24 ساعة × اوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، وتجارب «دريفت» فريدة في «ذا درفت هوم»، والتواصل مع محبي السيارات في «كارز آند كوكيز». و«بلوك 92»، و«بايكرز كافيه».

«كانتينX»: تعود الدورة الثانية المرتقبة من «كانتينX» من 13 إلى 31 ديسمبر في حديقة مشرف، مع 24 من أفضل أكشاك الطعام في دبي موزعة على أربع مناطق مميزة. يفتح المهرجان المجاني في الهواء الطلق أبوابه يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 12 منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل يومي الجمعة والسبت. يوفر المهرجان أجواء مفعمة بالحيوية مع عروض الدي جي، والحفلات الموسيقية الحية لفنانين موهوبين يقدمون موسيقى ملحمية وأجواء لا تُنسى. ولإضافة المزيد من المرح، ستظهر للمرة الأولى ست شخصيات جديدة ورائعة — «تويرلو»، و«بونزي»، و«بيزاني»، و«ماتشو»، و«سكوبي»، و«مالو» — ليرشدوا الزوار إلى مناطق الحدث.

«e&- إم أو تي بي»: يعود سوق «e& إم أو تي بي» في دورته الثانية عشرة إلى قلب حي دبي للتصميم من 4 حتى 12 يناير 2025، حيث يبدأ من الساعة 4 عصراً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 12 ظهراً يومي السبت والأحد. وتمثل الدورة المجانية لهذا العام احتفالاً رائعاً بثقافة الجيل زد، حيث تضم مجموعة متنوعة من أكثر من 50 علامة تجارية جديدة محلية ودولية للبيع بالتجزئة.

مليونير فيزا بنك دبي الإسلامي في مهرجان دبي للتسوق:

فرصة استثنائية للفوز بجائزة كبرى قيمتها مليون درهم عند استخدام بطاقة الخصم أو الائتمان من بنك دبي الإسلامي في المتاجر المشاركة ضمن مهرجان دبي للتسوق حتى 12 يناير 2025. يمكن للمتسوقين المشاركة عدة مرات دون حد أقصى، مما يجعل هذا العرض الترويجي فرصة مميزة لتعزيز فرص الفوز بهذه الجائزة المميزة.

العبوا واربحوا كالمحترفين: يستضيف كل من سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة تجربة لعب تفاعلية تحت شعار «العبوا واربحوا كالمحترفين»، تشمل مناطق ترفيهية وألعاباً تفاعلية وجوائز فورية. ستقام الفعالية في سيتي سنتر مردف من 7 إلى 17 ديسمبر، وفي سيتي سنتر ديرة من 19 ديسمبر إلى 5 يناير 2025. يمكن لأعضاء برنامج SHARE المشاركة عند إنفاق 200 درهم (باستثناء إيصالات كارفور) عبر إبراز إيصالات الشراء. وتشمل الجوائز اليومية الهواتف الذكية، وأجهزة التلفزيون الذكية، وبطاقات الهدايا، وغيرها. حتى الذين لم يحالفهم الحظ سيحصلون على هدايا خاصة لضمان استمتاع الجميع بهذه الفعالية المميزة.

الجابر للنظارات: من 13 إلى 15 ديسمبر 2024، يمكن لعشاق التسوق الاستفادة من عرض فريد، حيث يحصلون على النظارة الثانية مجاناً عند شراء النظارة الأولى من الفروع المشاركة.

تسوق واربح مع عجلة الحظ من مجموعة مراكز التسوق: يمكن للمتسوقين المحظوظين الفوز بجوائز نقدية استثنائية تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم من خلال المشاركة في السحوبات حتى 12 يناير 2025.

تذكرة تيكت الذهبية في مهرجان دبي للتسوق: يمكن لأعضاء برنامج «تيكت» ممن قاموا بتفعيل بطاقاتهم فيزا أو ماستركارد به وإجراء معاملة واحدة على الأقل مع شركاء «تيكت» مثل سيتي ووك، ودبي هيلز مول، وجميرا بيتش ريزيدنس، وديكاثلون، و فيرجن ميجاستور، ومطاعم جميرا، وسينما روكسي الدخول في السحب للفوز بواحدة من ثلاثين جائزة بقيمة 10,000 درهم لكل فائز، وذلك حتى 12 يناير 2025.

مليونير سكاي واردز إيفري داي من طيران الإمارات: تقدم فرصة مذهلة للمتسوقين للفوز بما يصل إلى 3 ملايين ميل سكاي واردز، مع حصول 30 فائزاً على 30,000 ميل لكل منهم، بالإضافة إلى فرص للفوز بالمزيد من الأميال طوال فترة مهرجان دبي للتسوق حتى 12 يناير 2025.

أكبر جائزة لهذه السنة خلال مهرجان دبي للتسوق: يمكن للمتسوقين في مراكز تسوق ماجد الفطيم خلال مهرجان دبي للتسوق الفوز بمبلغ نقدي ضخم قيمته مليون درهم حتى 12 يناير 2025.

مدهش خلال مهرجان دبي للتسوق ومليونير «بلو»: يمكن لـ30 متسوقاً في دبي فستيفال سيتي مول الفوز بمليون نقطة بلو، بقيمة تعادل 10,000 درهم، عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في أي من متاجر المول حتى 12 يناير 2025.

سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى: سيتم اختيار فائز يومياً لربح جوائز قيمة، بما في ذلك سيارات نيسان جديدة تماماً ومبلغ 100,000 درهم نقداً، وذلك عند شراء بطاقة سحب بقيمة 100 درهم حتى 12 يناير 2025. إضافة إلى ذلك، سيشارك حاملو التذاكر في سحب أسبوعي للفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة نيسان باترول جديدة. علماً بأن البطاقات تتوفر في محطات «إينوك»، ومتاجر «زووم»، و«القرية العالمية»، وعدد من الأكشاك في جميع أنحاء المدينة.

سحوبات إينوك الكبرى: يمكن للمتسوقين الفوز بجوائز مذهلة مع «إينوك» خلال مهرجان دبي للتسوق، بما في ذلك جوائز نقدية بقيمة 10,000 درهم، أو 50,000 درهم، أو 100,000 درهم يومياً، بالإضافة إلى بطاقات «تهاني» بقيمة 1,500 درهم، أو حتى سيارة نيسان جديدة تماماً.

مجموعة دبي للمجوهرات: يمكن التألق هذا الموسم مع السحب الكبير الذي يمنح المتسوقين فرصة الفوز بما يصل إلى 1.5 مليون درهم من الذهب، بالإضافة إلى تخفيضات حصرية وهدايا مميزة حتى 12 يناير 2025.

سول دي إكس بي: مهرجان» «سول دي إكس بي» للثقافة المعاصرة الرائد في المنطقة، والذي يُقام من 13 وحتى 15 ديسمبر في حي دبي للتصميم،

سوق رايب: يعود «سوق رايب»، التجربة الشتوية المحبوبة، إلى دبي كل يوم سبت وأحد من الساعة 9 صباحاً حتى 7 مساءً في حديقة أكاديمية شرطة دبي. ويقدم السوق مجموعة مميزة من المبدعين الموهوبين والشركات الصغيرة، بالإضافة إلى المنتجات العضوية، ومنتجات الزراعة المائية، إضافة إلى الخبز الطازج واللبنة والزيتون.

فرقة «ثيرتي سكوندز تو مارس»: يقدم المهرجان تجربة موسيقية مع وصول فرقة «ثيرتي سكوندز تو مارس» إلى دبي هذا الشتاء، بقيادة جاريد وشانون ليتو، ستضفي الفرقة الأسطورية أجواءً حماسية على مسرح كوكاكولا أرينا يوم 12 ديسمبر.

احتفالات برج بارك: يمكن توديع عام 2024 بأسلوب مميز في برج بارك الشهير عالمياً، حيث يمكنكم مشاهدة برج خليفة الأيقوني يضيء لاستقبال العام الجديد بأسلوب دبي الفريد.

ليونيل ريتشي: يمكن الاستمتاع بالغناء والرقص طوال الليل في الاحتفال الكبير الذي تستضيفه أتلانتس النخلة مع أسطورة الموسيقى العالمية ليونيل ريتشي. يشمل الحفل أداءً مسرحياً مميزاً إلى جانب عروض الفرق الجوالة.

نيكي روميرو: يمكن بدء عام 2025 بحماس في احتفال رأس السنة الجديدة على شاطئ باراستي بقيادة فنان الدي جي العالمي نيكي روميرو، مع الريمكسات والفقرات المشتركة طوال الليل.

سحر العجائب الشتوية: ستتحول منطقة الشتاء بمدينة دبي للإعلام خلال الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر، إلى منطقة شتوية رائعة، إضافة إلى سوق الأعياد في مدينة جميرا، ومدينة الشتاء في مدينة إكسبو دبي.