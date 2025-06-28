شراكة لتعزيز ريادة الإمارات في إدارة المرافق المتكاملة

أعلنت «سلوشنز+» وهي شركة إماراتية في مجال استشارات الأعمال، وتقدم خدمات الحلول الرقمية، وخدمات تعهيد الأعمال، والمملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، وشركة «سيركو» وهي العالمية المتخصصة في مجال تقديم الخدمات العامة الأساسية، عن توسعة أعمال شركة «خدمات لإدارة المرافق ذ.م.م.»، من خلال الشراكة الاستراتيجية، بما يهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في ريادة مجال إدارة المرافق المتكاملة.

تم توقيع الاتفاقية من قبل كل من ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة «سلوشنز+»، وفيليب معلم، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو الشرق الأوسط» في حفل توقيع أُقيم في أبوظبي، وشهد مراسم التوقيع حميد الشمري، رئيس مجلس إدارة «سلوشنز+»، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، وأنتوني كيربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيركو».

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم كل من شركة «سلوشنز+» وشركة «سيركو» بتحويل عقود إدارة المرافق المتكاملة لدى كل منهما إلى «شركة خدمات لإدارة المرافق ذ.م.م.»، بهدف إنشاء كيان وطني رائد في هذا القطاع، ويقوم هذا التعاون على تكامل ودمج الخبرات من كلا الطرفين؛ إذ تتفوق «سلوشنز+» في دفع عجلة التحول الرقمي والتشغيلي، مع تميُّز «سيركو» بتقديم خدمات عامة من الطراز العالمي في مجالات النقل، والعقارات، والرعاية الصحية، والخدمات المجتمعية.

وقال ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة «سلوشنز+»: «تُمثل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرتنا نحو الريادة في تقديم الخدمات الذكية والفعالة، ومن خلال دمج نهجنا الرقمي مع خبرة «سيركو» العالمية في مجال إدارة المرافق المتكاملة فإننا بذلك نرسخ معياراً جديداً للتميز في الخدمات المتكاملة، ما يدعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية، ويتماشى مع استراتيجية قطاع الاستثمار في الدولة بشركة «مبادلة».

وأضاف فيليب معلم، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو الشرق الأوسط»: كم نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع شركة «سلوشنز+»، من خلال توسيع نطاق أعمال شركة «خدمات إدارة المرافق ذ.م.م.». وتابع حديثه قائلاً: «تتيح لنا هذه الشراكة تقديم خدمات ذات قيمة أكبر لعملائنا الكرام والمجتمع، مع دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع إدارة المرافق أكثر استدامة وابتكاراً وتمكيناً محلياً».

وقال أنتوني كيربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيركو: «إن الشراكة مع شركة «سلوشنز+» لبناء مشروع وطني رائد في إدارة المرافق المتكاملة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تعكس التزامنا بالاستثمار في القطاعات الرئيسية ذات النمو المرتفع فحسب، بل تُسلط الضوء أيضاً على قوة التعاون، الذي يُثمر عن تقديم خدمات أفضل، بجانب إحداث تأثير محلي فعال، وقيمة طويلة الأجل للحكومة والمواطنين على حد سواء».

ومن خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية مع الرؤى المحلية الطموحة تعزز هذه الشراكة هدف «سيركو» المتمثل في صنع حاضر من التميز من أجل مستقبل مستدام مع دعم الرؤى الحكومية، فضلاً عن طموح شركة «سلوشنز+» في قيادة الجيل القادم من خدمات إدارة المرافق الذكية والفعالة، التي تركز على العملاء بدولة الإمارات.