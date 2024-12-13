الإمارات تشارك بمعرض «COMEUP» بكوريا لدعم المشاريع الصغيرة

شارك وفد دولة الإمارات برئاسة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، في معرض ومنتدى الشركات الناشئة «2024 COMEUP»، الذي اختتم أمس بالعاصمة الكورية سيئول بهدف تعزيز آفاق التعاون في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وتبادل أفضل الخبرات والسياسات بين الجانبين في هذا الصدد.

وضم جناح الإمارات الذي نظمته وزارة الاقتصاد في المعرض، 28 شركة صغيرة ومتوسطة إماراتية، والتي استعرضت منتجاتها وخدماتها المنفذة اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم تمكينها في جذب الاستثمارات التي تساعدها على نمو أعمالها ومشاريعها الريادية، كما شهد الجناح حضوراً فعالاً من قبل زوار المعرض والمشاركين بالعروض التقديمية حول ممكنات ريادة الأعمال في الدولة والفرص المتاحة لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجمعهما علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية شاملة في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والتجارية، كما تحظى هذه العلاقات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين وحرصهما على تطويرها بصورة مستمرة، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية والتقدم المستدامين.

وقالت في كلمة ألقتها خلال جلسة على هامش المعرض: قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أحد القطاعات الحيوية والرئيسية في التعاون بين البلدين الصديقين، لا سيما أن الجانبين يمتلكان قواسم مشتركة لتنمية هذا القطاع بصورة متواصلة وتوفير كافة الممكنات والفرص التي تساعده على النمو والازدهار.

وأضافت: «المشاركة في المعرض هذا العام محطة مهمة في دعم روابط العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات وأنشطة ريادة الأعمال ودفعها لمستويات أكثر زخماً وتنافسية، كما تعد فرصة مثالية لفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، ودعمها لترويج مشاريعها أمام قاعدة كبيرة من المستثمرين في كوريا والعديد من دول العالم».

تضمنت فعاليات المعرض، تنظيم جلسة لوفد الدولة تحت عنوان «الإمارات بوابتك الأولى للأعمال والاستثمار»، بحضور ممثلين عن المنطقة الحرة بمطار دبي، وشركة مشاريع جامعة خليفة، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة Digitalstores.ae.

وحضرت معالي علياء المزروعي، توقيع اتفاقية تعاون بين إحدى الشركات ضمن وفد الدولة وهي Digitalstores مع شركة Shukran Korea، لتعزيز فرص وجود الشركات الكورية في الأسواق الإماراتية، والتي تعمل في مجالات متنوعة لا سيما التخزين والتوصيل، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في استقطاب 27 علامة تجارية كورية متنوعة للسوق الإماراتي خلال العام 2025 منها علامات تجارية معنية بالأدوية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة، كما شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين رمال لإنترنت الأشياء «Remal IoT» وسونغجين تكوين «Sungjin Techwin»، والتي تضمنت اتفاق الطرفين على توحيد العلامة التجارية تحت اسم رمال.