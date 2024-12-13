غرفة الشارقة تعرف المستثمرين ورجال الأعمال بمزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ورشة تعريفية عن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، استهدفت عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي القطاع لخاص، بهدف تسليط الضوء على أهمية هذه الاتفاقيات وما تتيحه من فرص واسعة لمجتمع الأعمال للتوسع والنمو في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم، بالإضافة إلى دورها في توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية متميزة على مستوى العالم.

وسلطت الورشة التي عقدت في مقر غرفة الشارقة وحضرها عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، الضوء على الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكة وما تتيحه من إمكانيات للقطاع الخاص الإماراتي لبناء علاقات استثمارية مع مجتمعات الأعمال والدخول في مشروعات اقتصادية واعدة في مختلف بلدان العالم التي أصبحت تجمعها بالإمارات شراكة استراتيجية لدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تستهدف زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وأكد عبدالعزيز الشامسي أن غرفة الشارقة تدرك أهمية تعزيز المعرفة لدى رجال الأعمال والمستثمرين حول الاتفاقيات وآليات استفادتهم منها، ومن هنا جاء تنظيم الورشة بهدف دعم الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص المحلي على الصعيد الدولي. وأوضح أن غرفة الشارقة تسهم بدورها من خلال تنظيم المنتديات والورش والملتقيات الاقتصادية والبعثات التجارية لتعزيز التعاون وعقد لقاءات العمل المشتركة بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص المحلي ونظرائهم في مختلف دول العالم، إلى جانب توفير الموارد والخدمات اللازمة لهم للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها اتفاقيات الشراكة، والتي لها كذلك دور ملحوظ في توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية متميزة على مستوى العالم.

وأشار عبدالعزيز الشامسي إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعتبر أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي تهدف من خلاله إلى تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم وترسيخ مكانتها الرائدة كمركز اقتصادي عالمي، مشيراً إلى أن برنامج الاتفاقيات شهد إبرام أول اتفاقية بين الإمارات والهند والتي تم توقيعها في 18 فبراير 2022 حتى وصل إجمالي الاتفاقيات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة من خلال الشراكات التي تمثل أداة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الإمارات والعالم.