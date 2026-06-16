«ترَس هولدينغ» تتوسع من دبي في قطاعات التجارة واللوجستيات وسلاسل الإمداد

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لتوسع الشركات الدولية والإقليمية، بفضل بيئتها الاستثمارية المرنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق الشرق والغرب، ما يجعلها منصة رئيسية لإطلاق الأعمال وتوسيع نطاق العمليات عبر القارات.

وفي هذا السياق، افتتحت مجموعة ترَس هولدينغ (Trus Holding Group) مكتبها الجديد في مركز القرهود للأعمال بدبي، في خطوة تعكس توجهها لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وتزامناً مع احتفالها بمرور 20 عاماً على تأسيسها.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، حيث تم تدشين المكتب على يد منوّر علي شهاب تنغال، وبمشاركة ضيف الشرف خليل ياسين، الرئيس السابق لشركة يونيليفر العربية، إلى جانب قيادات المجموعة، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمير برافتي، ورئيس المجموعة فهد بن سعود التويجري، ومدير المجموعة علي محمد صديق السمتي.

وتأسست المجموعة عام 2006 في جدة كموزع للسلع الاستهلاكية السريعة، قبل أن تتحول إلى كيان متعدد الجنسيات يعمل عبر خمسة قطاعات رئيسية، ويضم محفظة من 12 شركة في 7 دول تشمل أسواق مجلس التعاون الخليجي والهند، بإيرادات سنوية تصل إلى نحو مليار دولار.

وقال سمير برافتي إن افتتاح المكتب الجديد يمثل «محطة مفصلية» في مسيرة المجموعة، موضحاً أن توحيد القيادة والاستراتيجية في مركز دبي سيسهم في تعزيز التعاون عبر الحدود، وتسريع الابتكار، ودعم النمو المستدام في مختلف قطاعات الأعمال.

وأضاف أن المجموعة تدير أكثر من 1000 علامة تجارية، وتستند إلى بنية لوجستية واسعة تضم أكثر من مليون قدم مربعة من المستودعات، إلى جانب أسطول يتجاوز 200 مركبة، ما يعزز قدرتها التشغيلية في الأسواق الإقليمية.

وتعمل ترَس هولدينغ عبر قطاعات تشمل التجارة والتوزيع والتجارة الدولية والعلامات التجارية الخاصة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، حيث يمثل مكتب دبي الجديد خطوة استراتيجية لدمج الوظائف الإدارية والقيادية تحت سقف واحد، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم خطط التوسع في الإمارات والسعودية والأسواق الإقليمية.

ويأتي هذا التوسع في وقت تواصل فيه دبي جذب المزيد من الشركات العالمية، مستفيدة من بيئة أعمال تنافسية وسياسات داعمة للاستثمار، ما يجعلها منصة محورية لنمو الشركات متعددة الجنسيات في المنطقة.