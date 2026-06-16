"مجرى" يعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية بتكريم سائقي التوصيل

أطلق "مجرى" الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع شركة بوبلار وشركة كريم و«باسيف بليسينغز كوميونيتي» بصفته مساهماً مجتمعياً في دعم المبادرة، وتوسيع نطاق أثرها، وعدد من الشركات الوطنية، مبادرة «يوم في حياة الكابتن»، في خطوة تجسد قوة الشراكات متعددة القطاعات في تحويل المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة فعلية للأثر، وتكريم الفئات التي تسهم يومياً في دعم الاقتصاد وخدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات.

وجمعت المبادرة مؤسسات من مختلف القطاعات حول غاية مشتركة، تتمثل في تقدير سائقي التوصيل، الذين يشكلون جزءاً أساسياً من منظومة الخدمات اليومية في الدولة، حيث تم تكريم 300 من السائقين الأعلى أداء بناء على معايير الالتزام والاستمرارية وجودة الأداء، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والتجارب المجانية في مجالات الصحة والعافية والعناية الشخصية وصيانة المركبات والضيافة.

وتأتي المبادرة في وقت تتعاظم فيه أهمية بناء شراكات مجتمعية قادرة على تحقيق أثر مستدام وأثر قابل للقياس، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز اقتصاد الأثر وترسيخ مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.

وقالت سارة شو، المدير التنفيذي لمجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: «تعكس هذه المبادرة رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع يقوم على التقدير والشراكة والمسؤولية المشتركة، فالأثر الحقيقي يبدأ عندما تتكاتف المؤسسات حول هدف يخدم الإنسان والمجتمع، ويتحول الالتزام إلى نتائج ملموسة، يشعر بها الأفراد في حياتهم اليومية».

وأضافت: «في مجرى نعمل على تمكين المبادرات التي تثبت أن المسؤولية المجتمعية رافعة استراتيجية، تسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة، ومبادرة «يوم في حياة الكابتن» تقدم نموذجاً ملهماً لكيفية توظيف الشراكات متعددة القطاعات لتحقيق أثر موثوق ومستدام ينعكس إيجاباً على المجتمع.»

وأكدت أن المبادرة تسلط الضوء على فئة تؤدي دوراً محورياً في دعم حركة الاقتصاد وتسهيل حياة الأفراد، مشيرة إلى أن تقدير هذه الجهود يعزز ثقافة العطاء والانتماء والمسؤولية المجتمعية، ويدعم بناء منظومة وطنية متكاملة للأثر المستدام.

من جانبها قالت ميمونة راشد، الشريكة المؤسسة لشركة بوبلار: «تقوم دبي على مساهمات أفراد يعملون بإخلاص في مختلف القطاعات، وسائقو التوصيل جزء من النسيج الإنساني لهذه المدينة. ومن خلال هذه المبادرة أردنا التعبير عن امتناننا لهم بطريقة حقيقية، وذات معنى، تقديراً لما يقدمونه يومياً من جهود تبقي المجتمع مترابطاً ومتواصلاً».

بدوره قال أديب وارسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كريم: «يشكل السائقون جوهر خدماتنا اليومية، وتمثل هذه المبادرة فرصة للاحتفاء بالتفاني والالتزام الذي يظهرونه كل يوم، ونحن فخورون بالمشاركة في تكريمهم، وتقدير مساهمتهم الكبيرة في خدمة المجتمع».