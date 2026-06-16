«إيليت أجرو القابضة» تعزز حضورها في المغرب باستثمارات 500 مليون درهم

عززت «إيليت أجرو القابضة» - المجموعة الإماراتية المتخصصة في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية - حضورها الاستثماري في المملكة المغربية باستثمارات مباشرة تجاوزت 500 مليون درهم. وافتتحت المجموعة مزرعتها السابعة من خلال شركتها التابعة «إيليت هارفست المغرب»، في خطوة تعكس التزام المجموعة بتوسيع عملياتها الدولية وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المستثمرين الزراعيين في المنطقة.

أصبحت المجموعة من بين أبرز المستثمرين الأجانب في القطاع الزراعي المغربي، فيما أسهمت مشاريعها في توفير أكثر من 8000 فرصة عمل مباشرة، بما يعزز مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وشهد مراسم الافتتاح الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين والشركاء وممثلي الجهات المعنية وأفراد المجتمع المحلي.

وتقع المزرعة الجديدة في مدينة القنيطرة على مساحة 200 هكتار، وتُخصص لإنتاج التوت الأزرق وتوت العُليق عالي الجودة، مع الاعتماد على أحدث أنظمة الري والتقنيات الزراعية المتقدمة التي تسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى معايير الاستدامة الزراعية.

وقال حسن حلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيليت أجرو القابضة»: «يمثل افتتاح مزرعتنا السابعة في المملكة المغربية محطة استراتيجية مهمة ضمن مسيرة نمو المجموعة، ويجسد رؤيتنا الرامية إلى أن نصبح المنتج الرائد للفواكه من الفصيلة التوتية في العالم العربي وأحد اللاعبين المؤثرين في الأسواق العالمية. ويُعد المغرب اليوم أكبر منصة إنتاجية للمجموعة في هذا القطاع الحيوي، كما يشكل ركيزة أساسية في خططنا التوسعية طويلة الأمد».

وأضاف: «يشهد قطاع الفواكه التوتية نمواً متسارعاً على مستوى الأسواق العالمية، ما يفتح آفاقاً واعدة أمام الشركات القادرة على الجمع بين الجودة والابتكار والاستدامة. ومن هذا المنطلق، نواصل الاستثمار في تطوير قدراتنا الإنتاجية وتعزيز حضورنا الدولي، مستندين إلى النجاحات التي حققناها في دولة الإمارات والأسواق العالمية».

ويعكس افتتاح المشروع الجديد الثقة المتزايدة التي توليها «إيليت أجرو القابضة» للمغرب باعتباره أحد أهم الأسواق الزراعية الواعدة ومنصة استراتيجية للإنتاج والتصدير، كما يؤكد التزام المجموعة بدعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز التنمية الريفية، وخلق فرص العمل، ورفع تنافسية الصادرات الزراعية المغربية في الأسواق الدولية.