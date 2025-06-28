طيران الإمارات تمدد إلغاء الرحلات من وإلى طهران حتى 5 يوليو

أعلنت «طيران الإمارات»، اليوم السبت، إلغاء جميع الرحلات من وإلى طهران حتى 5 يوليو 2025، نظراً للوضع الإقليمي الراهن، كما أعلنت عن استئناف الرحلات إلى بغداد يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، وإلى البصرة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025. وسيتم قبول العملاء الذين يتابعون رحلاتهم عبر دبي إلى العراق للسفر إلى نقطة انطلاقهم.

وأضافت الشركة: «لن يُسمح للعملاء الذين يتابعون رحلاتهم عبر دبي إلى وجهات نهائية في إيران بالسفر إلى نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر».

وتابعت: «على العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات التواصل مع وكالة سفرهم لإعادة الحجز. وفي حال الحجز مباشرةً مع طيران الإمارات، يُرجى التواصل مع الشركة».

كما طلبت الناقلة من العملاء التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم بزيارة «إدارة الحجز» لتلقي التحديثات.

وأكدت الناقلة على أن «سلامة ركابنا وموظفينا وعملياتنا ستظل على رأس أولوياتنا»، مشيرة إلى أنها «تواصل مراقبة التطورات عن كثب».