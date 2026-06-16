«صندوق خليفة» يطلق نسخة جديدة من «برنامج رواد العين التدريبي»

أطلق «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية لأبوظبي العالمي (ADGM)، النسخة الجديدة من «برنامج رواد العين التدريبي». ويهدف إلى تزويد رواد الأعمال المواطنين في مدينة العين بالعقلية الريادية، والمهارات العملية، والتوجيه، والخبرات المتخصصة الكفيلة بتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتوسع وأكثر جاهزية للمستقبل.

وأقيم البرنامج التفاعلي في الفترة من 8 إلى 12 يونيو 2026 في مزن هب العين، حيث بنى على نجاح نسخته السابقة من خلال تعزيز حضور المشاركين ضمن منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، وخلق مسارات مباشرة نحو القطاعات القائمة على الابتكار والتي تكتسب أهمية استراتيجية لمستقبل مدينة العين الاقتصادي.

ويتماشى البرنامج مع الأولويات الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات، ويجمع بين التعلم العملي وتحديات الأعمال الواقعية. ويوفر البرنامج لرواد الأعمال المواطنين فرصة تعزيز أفكارهم التجارية وعقليتهم الريادية من خلال التعلم التفاعلي، والتوجيه المخصص، والتحديات في القطاعات المتنوعة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى منظومة «مزن» الأوسع.

وركزت نسخة هذا العام على 4 قطاعات ذات أولوية، وهي التكنولوجيا الزراعية، والصناعات الخفيفة، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والثقافة والسياحة، حيث يلعب كل منها دوراً حيوياً في صياغة مسار التنمية طويلة الأجل في مدينة العين.

واكتسب المشاركون خبرة عملية في بناء فرق العمل، وتصميم نماذج الأعمال، وتطوير النماذج الأولية، وعرض الأفكار، من خلال أسلوب تعلم تطبيقي ومكثف.

وأتاح «رواد العين التدريبي» تواصلاً مباشراً مع خبراء القطاعات، والموجهين، وشركاء الصناعة، لتقديم الدعم للمشاركين في تطوير حلول مرتبطة بتحديات واقعية. ويكتسب المشاركون من خلال هذا النهج معرفة عملية بالصناعات ذات الأولوية، مع بناء الثقة، وشبكات العلاقات، والقدرات الريادية اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع.

وفي اليوم الأخير من البرنامج، عرض المشاركون حلولهم أمام لجنة من الخبراء، حيث ستحصل 3 فرق فائزة على دعم مستمر بعد انتهاء البرنامج. ويشمل ذلك توجيهاً فردياً مخصصاً لمدة 6 أشهر مع خبراء محليين للتركيز على تحسين كفاءة الحلول في معالجة التحديات المطروحة، وتحديد العملاء المستهدفين، ومواءمة مشاريعهم مع القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى منحهم وصولاً حصرياً إلى مساحات العمل المشتركة الحديثة في «مزن هب العين»، والتي تشمل قاعات اجتماعات، ومختبرات للطباعة ثلاثية الأبعاد، واستوديو بودكاست متطور.

التزام

وقال خليفة سعيد الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يجسد برنامج رواد العين التدريبي التزام صندوق خليفة بدعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في العين، وتزويدهم بالمهارات والتوجيه والرؤى اللازمة لبناء مشاريع مستدامة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وأضاف:»نعمل من خلال تمكين الكفاءات الوطنية على إعداد الجيل القادم من قادة الأعمال وتطوير قدراتهم على الابتكار، واغتنام الفرص النوعية، بما يدعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في إمارة أبوظبي».

وقال علي المهيري، المدير الأول لتمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي: «يحظى التعلم التطبيقي والتعاون مع القطاعات بأهمية بالغة في تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات الريادية المستقبلية، ونعمل من خلال برنامج رواد العين على الجمع بين الخبرة العملية وتأسيس المشاريع، والتوجيه، ومهارات حل المشكلات استناداً إلى الابتكار».