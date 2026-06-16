«دبي للسلع المتعددة» يستعد لإطلاق الحرم ومنصة الذكاء الاستراتيجي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن خططه لإطلاق حرم المركز ومنصة الذكاء الاستراتيجي التابعة للمركز، وهما منصتان جديدتان تهدفان إلى مساعدة الشركات والحكومات والمؤسسات على الاستجابة للقوى التي تعيد تشكيل التجارة العالمية.

ويمثل هذا التوجه توسعاً في دور مركز دبي للسلع المتعددة إلى ما هو أبعد من البنية التحتية للأعمال وتأسيس الشركات، بما يعكس تنامي الطلب على الخبرات المتخصصة في مجالات مثل الاستراتيجية التجارية، واعتماد التكنولوجيا، والتنمية الاقتصادية، وتطوير القدرات البشرية.

واستناداً إلى أكثر من عقدين من الخبرة بوصفه أحد أبرز مراكز التجارة الرائدة في العالم، ستشكل المنصتان معاً منصة معرفية موحدة تجمع بين التعليم التنفيذي، والمعرفة القطاعية، والخدمات الاستشارية تحت مظلة واحدة.

وسيكون حرم مركز دبي للسلع المتعددة بمثابة المنصة المتخصصة التابعة للمؤسسة في مجالي التعلم والتطوير المهني، حيث سيجمع بين التعليم التنفيذي، والدورات التخصصية المتقدمة، والندوات الافتراضية، والتدريب المتخصص، ومبادرات تبادل المعرفة. وانطلاقاً من الأنشطة التعليمية القائمة عبر مجتمعات مركز دبي للسلع المتعددة في قطاعات السلع والتكنولوجيا والتجارة، ستسهم المنصة في تطوير القدرات في مجالات تشمل تجارة السلع، وتمويل التجارة، والتقنيات الناشئة، والاستدامة، والتجارة العالمية.

أما منصة الذكاء الاستراتيجي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، فستقدم خدمات استشارية وخدمات استشارات للحكومات، والمناطق الاقتصادية، والمنظمات القطاعية، والشركات. ومن خلال الجمع بين الخبرة العملية، والأبحاث الحصرية، والمعلومات السوقية، والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ستدعم المنصة الجهات الساعية إلى تعزيز تنافسيتها، واستقطاب الاستثمار، وترسيخ موقعها لتحقيق نمو طويل الأجل.

المعلومات السوقية

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «على مدى أكثر من عقدين، أسهم مركز دبي للسلع المتعددة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والسلع والابتكار. وخلال هذه المسيرة، طورنا مزيجاً فريداً من الخبرات، والمعلومات السوقية، والشبكات القطاعية، والتجربة العملية. ويمثل إطلاق حرم مركز دبي للسلع المتعددة ومنصة الذكاء الاستراتيجي المرحلة التالية في مسيرة تطورنا. وستتيح لنا هاتان المنصتان معاً توسيع نطاق مشاركة هذه المعرفة على نحو أوسع، بما يساعد الشركات والحكومات والمؤسسات على بناء القدرات، وفتح آفاق النمو، والتعامل مع بيئة تجارة عالمية تزداد تعقيداً. ومن خلال ذلك، نوسع دور مركز دبي للسلع المتعددة من تيسير التجارة إلى الإسهام في رسم ملامح مستقبلها». ويستند هذا الإطلاق إلى السجل الراسخ لمركز دبي للسلع المتعددة في تقديم التعليم المتخصص القائم على احتياجات القطاعات، والريادة الفكرية، والدعم الاستشاري عبر قطاعات تشمل السلع، والتكنولوجيا، وتمويل التجارة، والتنمية الاقتصادية.

وستشكل المبادرات القائمة، بما في ذلك مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ومركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وبورصة دبي للذهب والسلع، ومركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب الشراكات الأكاديمية الاستراتيجية، جزءاً من هذه المنصة المعرفية الأوسع.

وسيتم طرح حرم مركز دبي للسلع المتعددة ومنصة الذكاء الاستراتيجي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة من خلال برنامج تنفيذ مرحلي، على أن تركز المرحلة الأولى على المحتوى التعليمي، والخدمات الاستشارية الاستراتيجية، والشراكات مع الشركات والمؤسسات والمنظمات القطاعية الرائدة العاملة عبر شبكة مركز دبي للسلع المتعددة العالمية.