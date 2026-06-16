«مبادلة» تستحوذ على حصة في «جرين لينك» بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استحواذها على حصة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من حصة شركة «إكويتيكس» في مشروع «جرين لينك»، المشروع المشترك بين «إكويتيكس» و«بالتيك كابل»، ويتولى تشغيل خط الربط الكهربائي البحري بين بريطانيا العظمى وأيرلندا، وتبلغ قدرته 504 ميغاواط. ويعكس هذا الاستثمار تركيز مبادلة المستمر على توسيع محفظة أصولها الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية، بما يدعم أنظمة طاقة أكثر ترابطاً وكفاءة ومرونة.

ويعد «جرين لينك» مشروع ربط كهربائي بحري عالي الجهد، يمتد لمسافة تقارب 190 كيلومتراً بين بريطانيا العظمى وأيرلندا. ويخضع المشروع للتنظيم من «هيئة تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا (أوفجيم)» و«لجنة تنظيم المرافق الأيرلندية». ويعتمد المشروع على تقنية التيار المستمر عالي الجهد، والتي تتميز بكفاءتها العالية في نقل الطاقة لمسافات طويلة. وتبلغ القدرة الاسمية للمشروع ما يعادل تزويد 380 ألف منزل بالكهرباء تقريباً. ويضطلع المشروع بدور محوري في دعم تكامل مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين مرونة المنظومة الكهربائية، وتسهيل تدفقات الطاقة عبر الحدود، ما يسهم في ترسيخ أمن الإمدادات، وتحسين كفاءة الأسواق، وتوطيد الترابط ضمن منظومة الطاقة الأوروبية الأشمل.

ركيزة أساسية

وقال كريم الجزار؛ رئيس وحدة البنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة: «يجسد الاستثمار تركيزنا المستمر على أصول البنية التحتية عالية الجودة، والتي تعد ركيزة أساسية في دعم نمو الاقتصادات الحديثة، بما في ذلك تلك التي تمكن إنشاء منظومات طاقة أكثر ترابطاً وكفاءة. ويعد مشروع «جرين لينك» نموذجاً قوياً لمشاريع البنية التحتية التي تجمع بين الأهمية الاستراتيجية والقيمة الاقتصادية المستدامة. ومع التطور المتسارع لأسواق الطاقة، تكتسب خطوط الربط الكهربائي أهمية متزايدة في دعم تدفقات الطاقة عبر الحدود، وتسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة، وضمان استقرار الشبكات. وتأتي شراكتنا مع «إكويتيكس» لتترجم هذه الاستراتيجية؛ وذلك من خلال تضافر الجهود لتعزيز الترابط الإقليمي، ودعم مسيرة التحول في قطاع الطاقة على مستوى الأسواق الأوروبية».

الخبرات العالمية

وقال أشال بوانيا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «إكويتيكس»: «يسرنا التعاون مع «مبادلة» من خلال الاستثمار في مشروع «جرين لينك»، والذي يعكس رؤيتنا المشتركة بشأن أصول البنية التحتية عالية الجودة وذات الأهمية الاستراتيجية. ويساهم هذا في الاستفادة من الخبرات العالمية الراسخة التي تتمتع بها مبادلة وإكويتيكس في قطاع البنية التحتية، بما يعزز مكانة المشروع ويضمن تلبية المتطلبات المتنامية لأسواق الطاقة المترابطة بكفاءة عالية. ويعد «جرين لينك» أصلاً حيوياً يساهم في تعزيز مرونة منظومة الطاقة، وتمكين الترابط عبر الحدود، ودعم التحول نحو نظام طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية».