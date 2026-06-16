«كودو» تتوسّع خليجياً عبر بوابة الإمارات

حصلت «كودو دوت كوم» على ترخيص من هيئة الأسواق المالية في الإمارات، لتشكل «علامة فارقة» في مسيرة تطورها، وتؤكد التزامها بخدمة المتداولين والمستثمرين في الشرق الأوسط.

ويتيح الترخيص ممارسة أنشطة الترويج والتقديم داخل الإمارات ودعم خططها التوسعية في دول التعاون. وتأتي الموافقة في أعقاب إطلاق الشركة هويتها التجارية الجديدة، لتعكس تحولها الاستراتيجي إلى علامة تجارية أشمل في الخدمات المالية.

وأطلقت «كودو» خدمات جديدة تتيح لعملائها الوصول إلى مجموعة مختارة من أبرز الأسهم المدرجة في أسواق دول التعاون، ما يمكنهم من تداول أسهم نخبة من كبرى الشركات الإقليمية والأكثر تأثيراً عبر منصة واحدة.

وتتضمن قائمة الأسهم المتاحة للتداول كلاً من «إعمار العقارية» و«أدنوك للغاز» و«إي آند» (e&) من الإمارات؛ و«أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» و«شركة الاتصالات السعودية» من السعودية؛ إضافة إلى «بنك قطر الوطني» و«أوريدو» و«ناقلات» من قطر؛ و«شركة الاتصالات المتنقلة» (زين) من الكويت.