«الذكاء» يقود ثورة التوظيف في الإمارات ويستقطب المواهب والكفاءات

رسّخت الإمارات مكانتها عالمياً، أحد أكثر الاقتصادات طموحاً وتطوراً في الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حيوية سوق العمل، حيث تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة ارتفاعاً حاداً في الطلب على الكفاءات والمواهب المتخصصة، مدعوماً برؤية وسياسات حكومية واضحة.

واستثمارات ضخمة من القطاع الخاص، إلى جانب قوة عاملة تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات التكنولوجية. ووفق موقع «إنديان تليفجين»، تمضي الإمارات بخطى منهجية ثابتة لبناء اقتصاد متكامل، قائم على الذكاء الاصطناعي، منذ إطلاق استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2017، مستهدفةً أن يسهم القطاع 20 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2031.

وتشير التوقعات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة سيقفز من 12.74 مليار درهم 2023، إلى 170.14 مليار درهم بحلول 2030، مسجلاً نمواً سنوياً مركباً يبلغ 44 %. ولا تقتصر هذه الأرقام على التوقعات النظرية، بل تترجمها التوسعات المستمرة لشركات التكنولوجيا العالمية العملاقة، مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون وأوراكل وإنفيديا والتي تخلق بدورها حاجة للكفاءات المتخصصة.

وعلى سبيل المثال، خصصت «مايكروسوفت» وحدها استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير مناطق خدمات سحابية تركز على الذكاء الاصطناعي داخل الدولة. ومن المتوقع أن تحتاج الإمارات إلى نحو مليون عامل إضافي بحلول 2030 مدفوعةً بالتوسع الاقتصادي والتحول الرقمي بزيادة 12.1 % في إجمالي العمالة، متجاوزة بذلك أسواقاً كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.