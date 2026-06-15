دبي ترسخ مكانتها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للقارة الأفريقية

نجحت دبي على مدار العقد الماضي في ترسيخ مكانتها بوصفها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للقارة الأفريقية، مستندة إلى رؤية إستراتيجية طويلة الأمد عززت الروابط التجارية والاستثمارية مع مختلف دول القارة، ورسخت دور الإمارة بوابة عالمية تربط أفريقيا بالأسواق الدولية.

وتكشف المؤشرات الاقتصادية لغرفة تجارة دبي عن حجم التحول الذي شهدته العلاقات بين دبي وأفريقيا، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنسبة 325 % خلال الفترة من 2016 إلى 2025، لتصل إلى 146 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ما يعكس النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري وتوسع الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

كما بلغت استثمارات دبي في القارة الأفريقية نحو 77 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها، وأسهمت في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل، ما يؤكد الدور المتنامي للإمارة كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وتأتي هذه النتائج في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، حيث تحتل أفريقيا موقعاً محورياً ضمن الممرات الاقتصادية الإستراتيجية التي تركز عليها دبي لتعزيز حضورها العالمي وتنويع شراكاتها التجارية والاستثمارية.

النمو المستقبلي

وفي هذا السياق، أكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم محاور النمو المستقبلي لدبي، مشيراً إلى أن الغرف تعمل بشكل مستمر على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.وأوضح أن غرف دبي عززت خلال الفترة الأخيرة بعثاتها التجارية إلى الأسواق الأفريقية الواعدة، حيث نظمت زيارات إلى غانا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، بمشاركة أكثر من 20 شركة من دبي، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية وبناء شراكات جديدة تدعم نمو الأعمال في الجانبين.

وتعكس الزيادة المستمرة في عدد الشركات الأفريقية العاملة من دبي نجاح هذه الجهود، إذ تجاوز عدد الشركات الأفريقية الأعضاء في غرف دبي 30 ألف شركة، بنمو سنوي بلغ 14.3%، ما يؤكد جاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية.

واستحوذت أفريقيا اليوم على 17.2% من إجمالي تجارة دبي مع العالم عام 2025، وهو ما يبرز الأهمية المتزايدة للقارة في إستراتيجية الإمارة الاقتصادية، ويعكس حجم الفرص التي توفرها الأسواق الأفريقية للشركات الإماراتية والدولية.ولتعزيز هذا التوجه، تواصل غرفة دبي العالمية توسيع شبكة مكاتبها الخارجية ضمن مبادرة "دبي العالمية"، التي تضم حالياً 39 مكتباً تمثيلياً حول العالم، مع خطة للوصول إلى 50 مكتباً.

وتضم القارة الأفريقية 7 مكاتب تمثيلية تغطي مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط، وتؤدي دوراً محورياً في دعم الشركات وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الأفريقية.وتنظر دبي إلى أفريقيا باعتبارها شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد، ليس فقط من منظور التجارة والاستثمار، بل أيضاً من خلال دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.

وفي المقابل، توفر الإمارة للشركات الأفريقية منصة عالمية للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دبي.

ومع استمرار النمو القياسي في مؤشرات التجارة والاستثمار، تتجه العلاقات بين دبي وأفريقيا نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، مدعومة برؤية مشتركة تقوم على بناء شراكات مستدامة وتحقيق النمو المتبادل، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ومعبراً رئيسياً لفرص الاستثمار والتجارة في القارة الأفريقية.