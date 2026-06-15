12 ألف خبير من 60 دولة يشاركون في معرض دبي الدولي للأخشاب

السوق العالمي لماكينات تصنيع الأخشاب يتجاوز 6 مليارات دولار بحلول 2027

ينطلق معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، خلال الفترة من 22 يونيو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. ويجمع المعرض أكثر من 12 ألف خبير وعارض من أكثر من 60 دولة على مدار 3 أيام من التبادل التجاري والتقني والمعرفي، بما يعزز مكانته بوصفه أكبر منصة وأكثرها تأثيراً في المنطقة لقطاع الأخشاب وماكينات تصنيعها.

ويعتبر المعرض منصة إقليمية ودولية تستعرض الجيل الجديد من تقنيات الصناعة، والحلول الذكية، والمواد المتطورة، بالتزامن مع التوقعات بوصول سوق ماكينات تصنيع الأخشاب عالمياً إلى 6.1 مليارات دولار بحلول 2027، مدفوعاً بالطلب المتزايد من قطاعات البناء، وصناعة الأثاث، والتطبيقات الصناعية في مختلف الأسواق. ويأتي الحدث في وقت يشهد قطاع الأخشاب والتصنيع الخشبي عالمياً مرحلة جديدة من التحول، يقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وابتكارات المواد المتقدمة، في وقت تتجه فيه الأسواق إلى إعادة تعريف مفاهيم الكفاءة، والإنتاجية، والاستدامة عبر سلاسل القيمة الصناعية بأكملها.

الأتمتة

وباتت الأتمتة من أبرز محركات التحول في صناعة المنتجات الخشبية على المستوى العالمي. فما كان يُعد في السابق قطاعاً كثيف الاعتماد على العمليات اليدوية، أصبح اليوم يشهد انتقالاً متسارعاً نحو الروبوتات، والماكينات الذكية، وأنظمة الإنتاج المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تمتد هذه التحولات من تقنيات القطع الآلي وماكينات التحكم الرقمي CNC، إلى أنظمة الفحص وضبط الجودة والتحسين التشغيلي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تتجه الشركات المصنعة إلى توظيف أدوات متقدمة ترفع مستويات الدقة، وتسرع دورات الإنتاج، وتدعم التحول نحو نماذج تصنيع أكثر كفاءة واعتماداً على البيانات. وتعكس اتجاهات السوق أن الحلول المؤتمتة أصبحت مكوّناً رئيسياً في بيئات الإنتاج الحديثة، بما يمكن الشركات من رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها التنافسية.

ويعكس المعرض هذا التحول على نحو واضح، عبر تقديم جيل جديد من ماكينات تصنيع الأخشاب الذكية، بدءاً من أنظمة القطع والمعالجة المؤتمتة، وصولاً إلى الروبوتات الذكية التي تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية في الوقت الفعلي. وبالتزامن مع هذا التقدم التكنولوجي، تبرز المواد الخشبية الحديثة وحلول المكونات كأحد المحركات الرئيسية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الصناعة.

مرونة واستدامة

فمن الأخشاب الهندسية والألواح خفيفة الوزن، إلى التشطيبات السطحية المبتكرة، والتجهيزات المتقدمة، تستجيب الشركات المصنعة لمتطلبات السوق المتنامية من حيث الأداء، والمرونة، والاستدامة.

ويواصل قطاع الأخشاب الهندسية عالمياً توسعه بسرعة متنامية، مدفوعاً بنمو الطلب في مشاريع البناء وصناعة الأثاث، ما يعكس تنامي أهمية هذا القطاع ضمن خريطة التصنيع العالمية.

كما يسلط الحدث الضوء على منظومة متكاملة تشمل المواد، والإكسسوارات، والتجهيزات، والمنتجات نصف المصنعة، بما يمكن الشركات من تقديم حلول أسرع، وأكثر ذكاءً، واستدامة للأسواق. ويعكس حجم المشاركة الدولية الطابع العالمي المتصاعد لصناعة الأخشاب، إذ تمثل الشركات المشاركة أكثر من 60 دولة، مما يجعل المعرض نقطة التقاء استراتيجية للمنتجين والموردين والمشترين من الأسواق الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

يسهم هذا الحضور العالمي في ترسيخ بيئة أعمال ديناميكية تعزز التبادل التجاري، وتوسع آفاق التعاون، وبناء شراكات استراتيجية، بما يتيح للشركات استكشاف أسواق جديدة، وتنمية أعمالها، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية في قطاع يشهد إعادة صياغة شاملة مدفوعة بالتطور التكنولوجي وتغير متطلبات السوق.

محركات أساسية

وفي تعليقه على الدورة المقبلة، قال وليد فرغل، رئيس معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب: «تشهد صناعة الأخشاب تحولاً جوهرياً، حيث لم تعد التكنولوجيا وابتكار المواد عناصر إضافية، بل أصبحت محركات أساسية للنمو والقدرة التنافسية. ومن خلال المعرض، نجمع الخبرات العالمية والحلول المتقدمة التي تمكن المصنعين من رفع الكفاءة، وتعزيز قدرتهم على مواكبة سوق يشهد تغيرات متسارعة. كما أن حجم المشاركة الدولية هذا العام يعكس الأهمية المتزايدة للحدث بوصفه مركزاً عالمياً للقطاع».