شهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، افتتاح معرض «GWMGlobal» للسيارات في دبي، والذي يؤكد أن علامات السيارات الصينية توسع حضورها في الإمارات. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «تواصل علامات السيارات الصينية توسيع حضورها في الإمارات، ويمثل افتتاح معرض GWMGlobal الجديد في دبي أحدث الأمثلة على هذا التوجه الذي يرسخ مكانة الدولة مقراً إقليمياً مفضلاً للشركات العالمية. وتجسد الشراكات بين المصنعين العالميين وشركات القطاع الخاص الرائدة في الدولة، مثل مجموعة GWMGlobal، نوعية الاستثمارات التي تدعم النمو المستدام لاقتصادنا الوطني».