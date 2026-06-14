تأجيل خطط طرح حصة من مجموعة الحبتور في سوق دبي المالي

كشف رجل الأعمال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، عن تأجيل خطط طرح حصة من المجموعة في سوق دبي المالي خلال الفترة الحالية.

وأكد خلف الحبتور، في لقاء مع "سي إن بي سي عربية"، أن أي طرح مستقبلي قد يتراوح بين 5% و15% من رأسمال المجموعة. وذكر أن قرار إدراج جزء من المجموعة في الأسواق المالية صعب جداً، مشدداً على أن نظام عمل المجموعة يدار وفق معايير تشبه الشركات المساهمة العامة وليس شركة خاصة.

وأشار إلى أن المجموعة تواصل تنفيذ خططها التوسعية في الإمارات، مشيرا إلى أن الأعمال تسير بصورة طبيعية رغم التحديات الإقليمية المحيطة بالمنطقة. وقال إن مشروع "حبتور تاور" وصل إلى نحو 50% من مراحل التنفيذ، متوقعاُ تسليم نحو 1300 شقة خلال أسبوع إلى 10 أيام، إلى جانب تسليم دفعة إضافية من الوحدات السكنية خلال الستة أشهر المقبلة. ويشار إلى أنه، ووفق البيانات الرسمية للمجموعة، فإن نسبة إنجاز البرج تتجاوز 80%.

وأضاف أن جميع المحال التجارية في المشروع تم تأجيرها بالكامل، كاشفاً عن خطط لبدء تنفيذ برج تجاري جديد بارتفاع يتراوح بين 60 و70 طابقاً خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات درهم.

كما أشار إلى دراسة مشروع تطوير موقع تابع لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، المدرجة في سوق دبي المالي، على شارع الشيخ زايد، موضحاً أن المجموعة تسعى لزيادة ارتفاع مبنى من 4 طوابق إلى ما بين 40 و50 طابقاً، في حال الحصول على الموافقات اللازمة من بلدية دبي، باستثمارات قد تتراوح بين 5 و7 مليارات درهم. وفي هذا السياق، وبحسب موقع سوق دبي المالي، تمتلك مجموع خلف أحمد محمد الحبتور نحو 64.5118% من أسهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.

وبالعودة لوتيرة العمل في مشاريع الشركة في ظل التحديات الإقليمية، أكد الحبتور أن المجموعة لم تلمس أي تأثيرات على تكاليف المشاريع أو جداولها الزمنية، مضيفاً أن الإمارات مستمرة وتواصل نموها وأعمالها بشكل طبيعي رغم التحديات الإقليمية.

وفي قطاع الضيافة، أوضح أن جزءاً قليلاً من الفنادق متأثر بالأوضاع الإقليمية الراهنة، قائلا: "إن التأثير لم يلق ثقلاً على أكتافنا". ولفت إلى أن نسب الإشغال الحالية تتراوح بين 30% و45%، مع عودة تدريجية للنزلاء الأوروبيين والآسيويين، فيما يشكل مواطنو دول الخليج النسبة الأكبر من النزلاء حاليا.

وأكد أن كل من يتواجد في الإمارات لا يرغب في مغادرتها، والذين غادروا بسبب الظروف الإقليمية عادوا مجدداً. وقال: لا أتوقع أن يتأثر اقتصاد الإمارات حتى في حال استمرار التوترات الإقليمية.