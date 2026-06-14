طيران الإمارات تفرد أجنحة عملاقتها A380 إلى 48 وجهة في يوليو

ذكر موقع «سيمبل فلاي» المتخصص في رصد رحلات الطيران، أن شركة «طيران الإمارات» - بصفتها المشغل الأكبر في العالم لطائرات إيرباص A380 - سوف تسير طرازها العملاق إلى أكبر عدد من الوجهات العالمية مقارنة بأي ناقلة أخرى، حيث تعتزم نشر هذه الطائرة نحو 48 من وجهاتها العالمية خلال شهر يوليو المقبل، وفقاً لأحدث جداول رحلاتها، وهو ما يعادل نحو 69 رحلة مغادرة يومية للطائرة من مركز عملياتها الرئيسي في مطار دبي الدولي.

وتكشف أحدث البيانات الصادرة أن «طيران الإمارات» تعتزم تشغيل 2139 رحلة بواسطة طائرات A380 على مدار شهر يوليو، وبتحليل هذه البيانات، يتضح أن الناقلة ستطير بهذا الطراز إلى 48 وجهة حول العالم، بمعدل يصل إلى 69 رحلة مغادرة يومياً من مطار دبي الدولي. وتشير بيانات التشغيل أن الناقلة تشهد تعافياً تدريجياً في عملياتها وتعمل على إعادة هذا الطراز العملاق إلى العديد من خطوطها بصفة تدريجية.

ومقارنة بعمليات شهر يونيو الجاري، ستعيد «طيران الإمارات» طائرات «A380» إلى أربعة مسارات رئيسية خلال يوليو المقبل، وهي خدمات يومية تنطلق من مركزها في دبي إلى كل من: مطار كوبنهاغن، ومطار ميونخ، ومطار مانشستر، ومطار لندن غاتويك.

وطالما حافظت «طيران الإمارات» لسنوات طويلة على تشغيل 6 رحلات يومية بطائرات «A380» إلى مطار لندن هيثرو، بينما استقرت خدمات مطار غاتويك بانتظام عند رحلتين يوميتين بهذا الطراز إلى جانب طائرات بوينغ «777» وإيرباص «A350» مؤخراً؛ وبينما كان من المفترض تشغيل 10 رحلات يومية عبر الخطين (منها 8 رحلات بطائرات A380) طوال شهر يونيو، اقتصر تشغيل الناقلة الفعلي على 8 رحلات يومية فقط، من بينها 4 رحلات فقط بالطائرة العملاقة وتوجهت جميعها إلى مطار هيثرو. وفي المقابل، سيبقى جدول شهر يوليو عند 8 رحلات يومية، لكن سيرتفع نصيب طائرات A380 إلى 6 رحلات (5 منها إلى هيثرو ورحلة واحدة إلى غاتويك).

نمو السعة المقعدية

وتواصل الناقلة تكييف شبكتها وعروض السعة المقعدية من مركز عملياتها تماشياً مع الطبيعة الديناميكية والمتغيرة للأوضاع، حيث تخضع التغيرات في طلب المسافرين لمراجعة مستمرة لتعديل الجداول وضمان الكفاءة، ومع ذلك فإن الاتجاه العام على مدار الأشهر القليلة الماضية يؤكد أن السعة المقعدية المنشورة آخذة في النمو والارتفاع.

وتستحوذ القارة الأوروبية على النصيب الأكبر من هذه الوجهات بتسيير رحلات منتظمة إلى مدن حيوية تشمل العاصمة البريطانية لندن بواقع 5 رحلات يومية إلى مطار هيثرو ورحلة واحدة إلى مطار غاتويك، بالإضافة إلى 3 رحلات يومية إلى العاصمة الفرنسية باريس، ورحلتين يومياً إلى كل من ميلان وموسكو، إلى جانب رحلة يومية واحدة لعدد من المدن والعواصم البارزة مثل أمستردام، وبرشلونة، وبيرمينغهام، وكوبنهاغن، ودوسلدورف، وفرانكفورت، وإسطنبول، ومدريد، ومانشستر، وميونخ، ونيس، وروما، وفيينا، وزيورخ.

وتأتي قارة آسيا في المرتبة الثانية من حيث كثافة التشغيل والتنوع الجغرافي؛ إذ تدعم الناقلة الإماراتية خطوطها الآسيوية بتسيير 3 رحلات يومية إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، ورحلتين يومياً إلى وجهات سياحية وتجارية كبرى تضم دنباسار (بالي)، وهونغ كونغ، فضلاً عن رحلة يومية واحدة تربط دبي بكل من بنغالورو، ومومباي، وغوانزو، وسيئول، وجدة، وكوالالمبور، وطوكيو (ناريتا)، وشنغهاي، وسنغافورة، وتايبيه، وعمّان.

وتتكامل هذه الشبكة المونديالية الممتدة عبر القارات بربط منطقة أسترالاسيا وأفريقيا والأمريكتين بأحدث طائرات الأسطول، حيث تشغل طيران الإمارات 3 رحلات يومية إلى كل من سيدني ونيويورك، ورحلتين يومياً إلى ملبورن، وموريشيوس، والعاصمة المصرية القاهرة.

وتختتم الناقلة جدول تشغيل طائراتها العملاقة برحلة يومية واحدة إلى بقية الوجهات التي تضم أوكلاند، وبريزبان، وكرايستشيرش، وحيدر آباد (أوكلاند وتوابعها)، إلى جانب الدار البيضاء، وجوهانسبرغ في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى مدن هيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وتورونتو، وساو باولو في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.