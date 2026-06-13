بــ 5 ملايين درهم.. "فستان غينيس الذهبي" نجم معرض الساعات والمجوهرات

يتزاحم عدد من زوار معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المقام في مركز إكسبو الشارقة أمام قطعة استثنائية حجزت موقعها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها "أثمن فستان ذهبي في العالم". عدسات الهواتف ونظرات الفضوليين وتساؤلاتهم تركزت حول فستان ذهبي يلمع تحت أضواء المعرض تعرضه مجوهرات الرميزان للمرة الأولى .

الفستان أقرب للعمل الفني منه إلى رداء مرتفع الثمن صيغ من الذهب الخالص بوزن 10 كيلوغرامات من الذهب عيار 21 فيما تبلغ قيمته نحو 5 ملايين درهم.

ويشكل الفستان أحد أبرز محطات الزوار في الدورة الحالية من المعرض، حيث يستقطب اهتمام المهتمين بصناعة الذهب والمجوهرات وعشاق القطع النادرة التي تجمع بين الإبداع الفني والدقة الحرفية.

ويشهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات مشاركة واسعة من كبرى الشركات والعلامات المحلية المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات، التي تستعرض أحدث ابتكاراتها وتصاميمها الحصرية إلى جانب قطع نادرة تعكس مستويات متقدمة من الحرفية والإبداع.

كما تقدم مجموعة الشعيبي للمجوهرات مجموعة "أورا موسى" التي طورت بالتعاون مع المصممة الإماراتية شما الحلامي، إضافة إلى مجموعة "الشيخة هند" وأكثر من 500 تصميم جديد في قسم الألماس.

وتستعرض مجوهرات العربية عدداً من القطع الفنية التي حققت إنجازات عالمية ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من بينها "برواز الاتحاد" الذي يجسد معالم الإمارات السبع في تصميم واحد.

وتشارك "جوهرة للمجوهرات" بمجموعة من التصاميم الفاخرة تشمل مجموعة "النخلة" المرصعة بالألماس الطبيعي والأحجار الكريمة، إلى جانب مجموعة حصرية من مجوهرات اللؤلؤ وأطقم ألماس مخصصة للعرائس يتم إنتاج قطعة واحدة فقط من كل تصميم منها بما يمنح كل قطعة طابعاً فريداً ويعزز مفهوم التميز والتفرد لدى مقتنيها.

ويواصل المعرض استقطاب آلاف الزوار والمهتمين من داخل الدولة وخارجها، حيث يضم أحدث مجموعات الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة إلى جانب مجموعة من القطع الفنية النادرة والإصدارات محدودة العدد التي تقدمها كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية المشاركة في الحدث.