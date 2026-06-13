الشراكات المؤسسية تعزز تطوير الخدمات والمبادرات المجتمعية في الإمارات

تؤدي الشراكات المؤسسية في دولة الإمارات دوراً محورياً في دعم تطوير الخدمات وتعزيز المبادرات المجتمعية، من خلال تكامل الجهود بين الجهات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتوسيع أثر البرامج التوعوية والتنموية، وترسيخ نموذج مستدام للتعاون يواكب تطلعات المجتمع ويعزز جودة الحياة.

وفي هذا السياق، نظمت مجموعة أبولونيا وسينرجي القابضة لطب الأسنان فعالية سنوية في أبوظبي جمعت شركاء وممثلين عن مؤسسات صحية وأكاديمية، لاستعراض جهود التعاون في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات المجتمعية.

وتناولت الفعالية أبرز محطات التعاون خلال السنوات الماضية، إلى جانب مناقشة أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات في دعم جودة الرعاية الصحية وتوسيع المبادرات التوعوية.

وأكد القائمون على الفعالية أهمية الشراكات المستدامة في تطوير القطاع الصحي، ودورها في تعزيز الابتكار ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب دعم التعليم والتدريب المستمر والاستثمار في الكفاءات الطبية والإدارية.

وأكد الدكتور ياسر حاج حميد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أبولونيا وسينرجي القابضة لطب الأسنان، أن بناء شراكات مستدامة مع مختلف الجهات المعنية يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير القطاع الصحي وتعزيز قدرته على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، مشيراً إلى أن التعاون بين المؤسسات الصحية والأكاديمية والمجتمعية يسهم في تحقيق نتائج أكثر استدامة وأوسع أثراً.

وتناولت الفعالية عدداً من البرامج والمبادرات التي شاركت المجموعة في تنفيذها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك أنشطة التوعية الصحية والمبادرات الداعمة لفئات المجتمع المختلفة، إلى جانب جهودها في دعم التعليم والتدريب المستمر في المجالات الطبية والصحية.

واختتمت بالتأكيد على مواصلة التعاون بين الجهات المختلفة لدعم التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة في المجتمع.