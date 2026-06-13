"موديز" تثبت تصنيف الإمارات عند "AA2" مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند مستوى "Aa2"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة. كما ثبتت الوكالة تصنيف الدين غير المضمون بالعملة الأجنبية وبرنامج السندات متوسطة الأجل عند مستوى "Aa2" و"(P)Aa2" على التوالي، مُشيرةً إلى أن القرار يعكس قوة الأسس الائتمانية لدولة الإمارات.

وقالت الوكالة إن تثبيت التصنيف عند هذا المستوى يعكس ارتفاع متوسط الدخل للفرد في الإمارات وامتلاكها اقتصاداً متنوعاً يدعم القدرة على امتصاص الصدمات، إلى جانب قوة المؤسسات وفاعلية صنع السياسات، بما يواكب التقدم المستمر في مسار التنويع الاقتصادي. كما أشارت إلى أن الحكومة الاتحادية تتمتع بمستوى دين منخفض للغاية.

وقالت "موديز" إن النظرة المستقرة تعكس توقعاتها بمرونة الوضع الائتماني للحكومة الاتحادية في مواجهة التوترات الإقليمية، مدعوماً بوجود مسارات بديلة لتصدير النفط عبر خط حبشان–الفجيرة، إلى جانب امتلاك الحكومة الاتحادية احتياطيات مالية قوية.

وتخطط دولة الإمارات لإنشاء خط أنابيب إضافي للمنتجات المكررة يتجاوز مضيق هرمز، ما يتيح استمرار صادرات البنزين، والديزل، ووقود الطائرات حتى في حال تعذر المرور عبر المضيق.

وأشارت "موديز" إلى أنه في حال تحسن الظروف، قد تعود الإمارات لتسريع جهود تنويع الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي واستقطاب الكفاءات، ما سيقلل من التعرض لتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول الطاقي على المدى الطويل، ويدعم الوضع الائتماني العام.